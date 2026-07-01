Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Pastry Khas Prancis yang Populer di Indonesia, Ada yang Pernah Viral

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |15:05 WIB
5 Pastry Khas Prancis yang Populer di Indonesia, Ada yang Pernah Viral
5 Pastry Khas Perancis yang Populer di Indonesia, Ada yang Pernah Viral (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAPastry asal Prancis telah lama menjadi favorit masyarakat Indonesia. Cita rasanya yang khas, teksturnya yang lembut atau renyah, serta tampilannya yang menggugah selera membuat berbagai jenis pastry mudah ditemukan di toko roti hingga kafe. Bahkan, beberapa di antaranya sempat viral di media sosial, seperti cromboloni yang sempat menjadi buruan para pencinta kuliner.

Cromboloni merupakan kreasi modern yang menggabungkan dua hidangan populer, yaitu croissant dan bomboloni. Bentuknya menyerupai donat tanpa lubang dengan lapisan croissant yang renyah dan isian krim yang melimpah. Kepopulerannya membuat pastry ini ramai diulas oleh food blogger dan diburu masyarakat.

Selain cromboloni, masih banyak pastry khas Prancis lain yang juga digemari di Indonesia.

1. Mille Feuille

Mille Feuille merupakan salah satu hidangan penutup klasik asal Prancis. Dalam bahasa Prancis, mille feuille berarti "seribu lembar", merujuk pada banyaknya lapisan puff pastry yang menjadi ciri khasnya.

Pastry ini terdiri dari lapisan puff pastry renyah yang diselingi krim vanila lembut. Umumnya, Mille Feuille disajikan berbentuk persegi panjang dengan taburan gula halus di bagian atas sehingga tampil elegan sekaligus menggugah selera.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prancis Makanan pastry
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/298/2952495/apa-perbedaan-donat-bomboloni-cromboloni-dan-croissant-1UGO47IBul.jpg
Apa Perbedaan Donat, Bomboloni, Cromboloni dan Croissant?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/298/2950539/muncul-crotabak-persilangan-croissant-dan-martabak-siap-saingi-cromboloni-AaEV8Cv6gn.jpg
Muncul Crotabak Persilangan Croissant dan Martabak, Siap Saingi Cromboloni?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/298/2133392/sindir-tous-les-jours-bread-talk-bocor-halus-JW5uDjBHZF.jpg
Sindir Tous les Jours, Bread Talk Bocor Halus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/298/2133315/selain-tous-les-jours-ini-4-rekomendasi-toko-bakery-untuk-pencinta-kuliner-indonesia-QktF9s9V0H.jpg
Selain Tous les Jours, Ini 4 Rekomendasi Toko Bakery untuk Pencinta Kuliner Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/08/298/1975079/5-hidangan-pastry-dan-minuman-kekinian-cocok-dinikmati-dengan-krim-lembut-bzKuOyehlr.jpeg
5 Hidangan Pastry dan Minuman Kekinian Cocok Dinikmati dengan Krim Lembut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/25/298/1782811/potensi-pastry-bakery-kian-diminati-chef-ucu-sarankan-adonan-kue-dimodifikasi-I4wMZJKqPJ.jpg
Potensi Pastry Bakery Kian Diminati, Chef Ucu Sarankan Adonan Kue Dimodifikasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement