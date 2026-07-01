5 Pastry Khas Prancis yang Populer di Indonesia, Ada yang Pernah Viral

5 Pastry Khas Perancis yang Populer di Indonesia, Ada yang Pernah Viral (Foto: Freepik)

JAKARTA – Pastry asal Prancis telah lama menjadi favorit masyarakat Indonesia. Cita rasanya yang khas, teksturnya yang lembut atau renyah, serta tampilannya yang menggugah selera membuat berbagai jenis pastry mudah ditemukan di toko roti hingga kafe. Bahkan, beberapa di antaranya sempat viral di media sosial, seperti cromboloni yang sempat menjadi buruan para pencinta kuliner.

Cromboloni merupakan kreasi modern yang menggabungkan dua hidangan populer, yaitu croissant dan bomboloni. Bentuknya menyerupai donat tanpa lubang dengan lapisan croissant yang renyah dan isian krim yang melimpah. Kepopulerannya membuat pastry ini ramai diulas oleh food blogger dan diburu masyarakat.

Selain cromboloni, masih banyak pastry khas Prancis lain yang juga digemari di Indonesia.

1. Mille Feuille

Mille Feuille merupakan salah satu hidangan penutup klasik asal Prancis. Dalam bahasa Prancis, mille feuille berarti "seribu lembar", merujuk pada banyaknya lapisan puff pastry yang menjadi ciri khasnya.

Pastry ini terdiri dari lapisan puff pastry renyah yang diselingi krim vanila lembut. Umumnya, Mille Feuille disajikan berbentuk persegi panjang dengan taburan gula halus di bagian atas sehingga tampil elegan sekaligus menggugah selera.