Potret Prewedding Syifa Hadju dan El Rumi Tampil dengan Konsep Busana Pengantin

JAKARTA — Pasangan selebriti Syifa Hadju dan El Rumi mulai membagikan momen pemotretan prewedding mereka menjelang rencana pernikahan. Keduanya diketahui menjalani beberapa sesi foto dengan konsep berbeda.

Salah satu konsep yang mencuri perhatian adalah pemotretan bernuansa klasik hitam putih. Dalam unggahan di akun Instagram pribadi, Syifa membagikan potret dirinya bersama El Rumi dengan gaya busana pengantin yang elegan.

Pada sesi tersebut, Syifa tampil mengenakan gaun model mermaid tanpa tali yang dipadukan dengan mantel berbulu. Detail busana itu memberi kesan klasik sekaligus mewah. Ia juga melengkapi penampilannya dengan birdcage veil berhias aksen bunga serta anting mutiara.

Riasan wajah yang dipilih cenderung tegas dengan sentuhan klasik, memperkuat kesan formal dalam pemotretan tersebut.