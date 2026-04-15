Kulit Bentol-Bentol Dibarengi Sesak Napas? Waspadai Syok Anafilaktik

JAKARTA - Muncul bentol-bentol merah di kulit disertai rasa gatal yang hebat memang bikin panik. Biasanya, kita menganggap hal tersebut sebagai biduran biasa.

Namun, kondisi ini bisa saja menjadi tanda bahaya dari tubuh, apalagi jika dibarengi sesak napas. Bisa jadi kamu sedang mengalami syok anafilaktik.

Influencer sekaligus pakar kesehatan, Tirta Mandira Hudhi, dalam unggahan video di akun Instagram-nya mengatakan bahwa kondisi ini bisa terjadi saat sistem imun tubuh tidak mengenali zat tertentu sebagai alergen.

“Ini jawabannya fakta, bisa disebut syok anafilaktik. Di manusia itu ada protein-protein yang dikenali oleh tubuh. Protein itu tidak hanya dari makanan, tapi juga komponen lain. Jadi, setiap sel itu punya ‘ID card’,” kata dr. Tirta.

Akhirnya, karena zat tersebut tidak dikenali sebagai alergen, sistem imun justru menyerang tubuh sendiri hingga menyebabkan reaksi sistemik berupa bentol-bentol.