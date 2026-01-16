Kulit Sering Gatal saat Hujan? Ini 5 Cara Mengatasinya

JAKARTA - Musim hujan sering kali membawa berbagai masalah kesehatan, salah satunya kulit gatal. Kondisi udara yang lembap, pakaian yang sering basah, serta pertumbuhan jamur dan bakteri dapat memicu iritasi pada kulit.

Jika tidak ditangani dengan tepat, rasa gatal dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga membuat tidak nyaman dan bisa menghambat produktivitas.

Penyebab Kulit Gatal saat Musim Hujan

Kulit gatal di musim hujan umumnya disebabkan oleh kelembapan berlebih yang membuat kulit mudah lembap dan berkeringat. Kondisi ini menjadi lingkungan ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang. Selain itu, alergi terhadap air kotor, gigitan serangga, serta kulit yang jarang dikeringkan dengan baik juga dapat memperparah rasa gatal.

Penasaran bagaimana cara mengatasi masalah kulit gatal di musim hujan? Berikut beberapa cara efektif yang dirangkum, Jumat (16/1/2026).

1. Jaga Kebersihan Tubuh

Menjaga kebersihan tubuh sangat penting, khususnya di musim hujan. Karena cuaca dingin, sering kali seseorang malas mandi dan membersihkan diri dengan air dan sabun.