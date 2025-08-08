5 Tips Merawat Kulit agar Bebas Keriput

JAKARTA - Di tengah panas yang menyengat ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering, iritasi, dan bahkan berdampak pada keriput. Menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi sangatlah penting, terutama saat suhu meningkat.

Tak perlu khawatir, Anda bisa melakukan cara sederhana, namun ampuh untuk menjaga kulit tetap sehat dan bebas keriput di tengah cuaca panas. Berikut 5 tipsnya dilansir Nutrifactor, Jumat (8/8/2025).

1. Jaga Kulit Anda Tetap Terhidrasi

Menjaga kulit Anda tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Saat Anda dehidrasi, kulit Anda menjadi kering, bersisik, bahkan berisiko mengalami keriput.

Minum banyak air adalah cara yang bagus untuk menghidrasi kulit Anda dari dalam ke luar. Selain itu, menggunakan produk yang dapat menghidrasi kulit Anda secara topikal juga penting. Carilah pelembap dan serum yang mengandung bahan yang menghidrasi.

2. Kenakan Tabir Surya

Mengenakan tabir surya adalah salah satu langkah terpenting dalam rutinitas perawatan kulit Anda. Paparan sinar matahari yang berlebihan adalah salah satu penyebab terbesar kerusakan kulit, dan dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari penuaan dini hingga masalah kulit lainnya.

Itu sebabnya penting untuk melindungi kulit Anda dari sinar UV yang berbahaya dengan memakai tabir surya setiap hari. Dengan menggunakan tabir surya secara rutin, Anda dapat membantu mencegah kerusakan akibat sinar matahari dan menjaga kulit Anda terlihat sehat dan cantik.

3. Minum Lebih Banyak Air & Jus Buah

Minum lebih banyak air dan jus buah penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan dan memberikan keajaiban untuk kulit. Air membantu menghidrasi kulit Anda dari dalam ke luar, mencegah kulit kering, pengelupasan, dan masalah lainnya. Selain itu, minum jus buah dapat memberi tubuh Anda vitamin dan antioksidan penting yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan.

Misalnya, buah jeruk kaya akan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan produksi kolagen dan menjaga kulit tetap awet muda. Sementara itu, buah beri seperti blueberry dan raspberry mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit Anda.