HOME WOMEN BEAUTY

5 Langkah Mudah Agar Kulit Tetap Lembap dan Awet Muda

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Selasa, 09 September 2025 |17:32 WIB
5 Langkah Mudah Agar Kulit Tetap Lembap dan Awet Muda
5 Langkah Mudah Agar Kulit Tetap Lembap dan Awet Muda (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seiring bertambahnya usia, kulit mengalami perubahan alami, mulai dari kekeringan, penurunan elastisitas, hingga munculnya garis halus. Merawat kulit yang menua berarti fokus pada hidrasi, perlindungan dari sinar matahari, dan perawatan lembut.

Dilansir dari Harvard Health Publishing, kesehatan kulit sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan pola perawatan yang rutin.

Nah, berikut ini tips simpel yang bisa kamu coba untuk menjaga kulit tetap glowing dan awet muda.

1. Bersihkan Kulit dengan Lembut

Gunakan pembersih yang ringan sekali sehari untuk menghilangkan kotoran dan minyak tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit. Hindari sabun yang keras karena bisa membuat kulit semakin kering.

2. Gunakan Pelembap secara Rutin

Kulit yang menua cenderung lebih kering, sehingga pelembap menjadi kunci untuk menjaga kulit tetap halus dan lembap. Pilih pelembap bebas pewangi dan aplikasikan setiap hari setelah mandi, serta kapan pun kulit terasa kering. Pelembap yang mengandung hyaluronic acid atau glycerin sangat dianjurkan karena mampu mengikat air dan menjaga kelembapan kulit lebih lama.

3. Pakai Tabir Surya Setiap Hari

Perlindungan dari sinar UV adalah salah satu langkah terpenting untuk memperlambat penuaan kulit. Paparan sinar matahari mempercepat kerusakan kolagen dan elastin, serta bisa merusak DNA kulit yang meningkatkan risiko kanker kulit. Gunakan sunscreen spektrum luas dengan SPF minimal 30 setiap pagi, bahkan saat cuaca mendung atau di musim dingin.

Buat kamu yang lagi cari skincare dan bodycare jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo.

 

