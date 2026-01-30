Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jaga Kulit Wajah dari Usia 20-an Biar Awet Muda, Ini Caranya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |10:28 WIB
Jaga Kulit Wajah dari Usia 20-an Biar Awet Muda, Ini Caranya
Jaga Kulit Wajah dari Usia 20-an Biar Awet Muda, Ini Caranya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Usia 20-an sering dianggap sebagai masa aman bagi kulit. Namun, menurut para dermatolog yang dikutip Byrdie, justru di rentang usia inilah fondasi kesehatan kulit jangka panjang mulai dibentuk.

Produksi kolagen perlahan menurun, paparan sinar matahari mulai menumpuk dampaknya, dan kebiasaan kecil sehari-hari dapat menentukan kondisi kulit di masa depan. Karena itu, ada sejumlah panduan perawatan kulit di usia 20-an agar tetap sehat dan awet muda.

Mulai Perawatan Anti-Aging Sejak Dini

Produksi kolagen dan elastin mulai menurun sekitar usia 25 tahun. Oleh sebab itu, langkah pencegahan sejak dini dapat membantu menjaga kekencangan dan elastisitas kulit lebih lama.

Gunakan Tabir Surya (SPF)

      
