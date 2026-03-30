5 Cara Mencerahkan Kulit Kusam Usai Liburan

JAKARTA – Liburan sering kali identik dengan berbagai aktivitas menyenangkan, seperti berwisata ke pantai, menjelajah alam terbuka, hingga menikmati kuliner di luar ruangan. Namun, di balik keseruan tersebut, kulit kerap menjadi “korban” akibat paparan sinar matahari berlebih, polusi, debu, serta perubahan pola tidur dan pola makan.

Tak jarang, sepulang liburan kulit terasa lebih kering, tampak kusam, bahkan terlihat lebih gelap dan tidak merata. Kondisi ini sebenarnya sangat wajar terjadi, karena sinar UV dapat merusak lapisan kulit dan memperlambat regenerasi sel.

Ditambah lagi, kurangnya hidrasi serta kelelahan selama perjalanan dapat membuat kulit kehilangan kelembapan alaminya. Jika tidak segera ditangani, kulit kusam bisa bertahan lebih lama dan menurunkan rasa percaya diri.

Kabar baiknya, Anda tidak perlu perawatan mahal untuk mengembalikan kecerahan kulit. Dengan langkah sederhana dan perawatan yang tepat, kulit bisa kembali sehat, segar, dan bercahaya seperti sebelum liburan.

Berikut lima cara yang bisa Anda lakukan untuk mencerahkan kulit pasca liburan:

1. Eksfoliasi untuk Mengangkat Sel Kulit Mati