7 Negara yang Dinilai Aman Jika Perang Dunia III Meletus, Indonesia Nomor Berapa?

JAKARTA - Perang Dunia III digadang-gadang berpotensi pecah jika perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran terus berlanjut. Perang tersebut pecah setelah sebelumnya Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Teheran, Iran, pada Jumat, 28 Februari 2026.

Meletusnya perang tersebut menimbulkan banyak kekhawatiran akan potensi terjadinya Perang Dunia III, mengingat dua kubu negara tersebut sama-sama memiliki senjata nuklir. Banyak orang akhirnya mulai mencari tahu tempat aman yang bisa mereka tinggali selama perang. Situs dan informasi negara teraman selama perang pun mulai banyak dikunjungi.

Lalu, negara mana saja sebetulnya yang dinilai aman untuk bertahan hidup jika memang Perang Dunia III benar-benar terjadi? Simak informasi selengkapnya berikut ini, seperti dikutip dari economictimes.indiatimes, Selasa (3/3/2026).

1. Islandia

Melansir dari The Economic Times, Islandia salah satu negara yang dinilai aman sebagai tempat berlindung sekaligus bertahan hidup jika Perang Dunia III pecah. Hal itu dapat dilihat dari reputasinya sebagai salah satu negara paling damai di dunia dan menduduki peringkat teratas indeks perdamaian global. Letak geografisnya yang relatif terpencil membuat Islandia sangat jarang terlibat dalam perang modern.

Apalagi, iklim yang keras dan populasi yang sangat jarang membuat negara tersebut lepas dari kepentingan para pihak global. Karena itu, tempat ini tidak pernah dilirik sebagai target invasi dan cukup aman jika dijadikan tempat berlindung apabila Perang Dunia III meletus.

2. Antartika

Letaknya yang cukup jauh di selatan membuat Antartika menjadi salah satu tempat aman jika terjadi Perang Dunia III atau perang nuklir. Meskipun terisolasi dan tidak berpenghuni, kecuali stasiun penelitian, luas wilayah Antartika yang mencapai 14 juta kilometer persegi memungkinkannya menampung ribuan bahkan jutaan orang untuk berlindung dari Perang Dunia III. Kemungkinan penyerangan terhadap Antartika juga sangat kecil karena jauh dari target militer strategis.

3. Selandia Baru

Negara ini menduduki peringkat kedua indeks perdamaian global. Kontur geografis berupa pegunungan di negara ini menjadi pelindung alami jika diserang. Namun, kemungkinan tersebut sangat kecil mengingat letaknya yang jauh di belahan Bumi selatan membuat Selandia Baru tidak terlibat dalam persaingan kekuatan global. Selain sebagai tempat berlindung, negara ini juga ideal untuk bertahan hidup karena pertaniannya yang mandiri.