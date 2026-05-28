HOME WOMEN HEALTH

Kulit Gatal dan Bentol Merah saat Malam Hari? Bisa Jadi Gejala Skabies

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |17:11 WIB
Kulit Gatal dan Bentol Merah saat Malam Hari? Bisa Jadi Gejala Skabies (Foto: Freepik)
JAKARTA - Munculnya ruam merah disertai bentol kecil dan rasa gatal hebat, terutama pada malam hari, perlu diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda skabies, penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau.

Dokter umum sekaligus konten kreator kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, menjelaskan bahwa skabies disebabkan oleh tungau bernama Sarcoptes scabiei yang masuk ke lapisan kulit paling atas dan membuat terowongan kecil untuk bertelur.

“Dia kecil banget, bernama Sarcoptes scabiei. Tungau ini masuk ke lapisan kulit paling atas, lalu membuat terowongan kecil dan bertelur di dalamnya,” kata dr. Aditya dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip Kamis (28/5/2026).

Gejala Skabies

Gejala skabies umumnya berupa rasa gatal intens yang semakin terasa pada malam hari. Selain itu, muncul ruam merah dan bentol kecil menyerupai jerawat di area sela jari, pergelangan tangan, ketiak, lipatan paha, hingga area genital.

Menurut dr. Aditya, penularan skabies paling sering terjadi melalui kontak kulit langsung dalam waktu cukup lama, misalnya tidur bersama atau tinggal serumah dengan penderita. Penggunaan barang pribadi secara bergantian, seperti handuk, seprai, dan pakaian, juga dapat meningkatkan risiko penularan.

