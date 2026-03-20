5 Tips Agar Daging Sapi Empuk Saat Memasak Rendang

JAKARTA – Rendang menjadi salah satu hidangan wajib saat Hari Raya Idul Fitri. Kuliner khas Sumatera Barat ini terkenal dengan cita rasa rempah yang kuat serta tekstur daging yang lembut dan meresap bumbu.

Namun, tidak sedikit orang yang masih kesulitan mendapatkan tekstur daging yang empuk saat memasak rendang. Agar hasil masakan lebih maksimal, ada beberapa teknik yang bisa diterapkan saat mengolah daging sapi.

Berikut tips daging sapi empuk

1. Tidak Perlu Dicuci Berulang

Setelah daging dipotong, sebaiknya tidak dicuci terlalu sering dengan air mengalir. Anda bisa langsung merebusnya untuk membantu mengunci tekstur dan menjaga kelembutan daging.

Rebus hingga warna daging berubah menjadi lebih pucat dan tidak lagi kemerahan.