HOME WOMEN LIFE

Cerita Emak-Emak Keliling Cari Daging Sapi hingga Kelapa Murah di Pasar Kramat Jati

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:52 WIB
Cerita Emak-emak Keliling Cari Daging Sapi hingga Kelapa Murah di Pasar Kramat Jati (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kenaikan sejumlah harga bahan pangan terjadi menjelang perayaan Idul Fitri. H-1 Lebaran, banyak masyarakat masih meramaikan pasar dan berusaha berburu daging hingga kelapa parut dengan harga miring.

Salah satunya Sri, pengunjung Pasar Kramat Jati yang berkeliling mencari daging sapi dan kelapa parut dengan harga yang relatif murah. Sri mengatakan harga daging di Pasar Kramat Jati menyentuh Rp160.000 per kilogram.

“Di Pasar Pondok Gede (harga daging) sampai Rp200.000 per kilogram,” ungkap Sri kepada iNews Media Group, Jumat (20/3/2026).

Sri mengatakan harga daging di Pasar Kramat Jati terbilang cukup murah dibanding beberapa pasar lainnya. Ia pun rela berburu ke pedagang daging di Pasar Kramat Jati untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

“Bela-belain ke sini karena masih murah,” tambahnya.

Tak hanya daging, kelapa parut juga memiliki harga yang terbilang lebih murah di Pasar Kramat Jati. Ia mengatakan masih bisa mendapatkan santan dari kelapa parut dengan harga Rp18.000–Rp20.000 per butir.

“Di sini kelapa murah, tadi dapat Rp18.000. Di mana-mana sudah Rp25.000,” tambahnya.

