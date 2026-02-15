Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Lisa BLACKPINK Jadi Dewi Cinta di Hari Valentine, Seksi Menggoda

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |14:14 WIB
Potret Lisa BLACKPINK Jadi Dewi Cinta di Hari Valentine, Seksi Menggoda
Potret Lisa BLACKPINK Jadi Dewi Cinta di Hari Valentine, Seksi Menggoda. (Foto: IG Lisa BLACKPINK)
A
A
A

JAKARTA - Lisa BLAKCPINK kembali mencuri perhatiam publik di Hari Valentine tahun ini. Dalam unggahan terbarunya di Instagram lalalisa_m, member BLAKCPINK itu berpose anggun dengan tampilan bak Dewi Cinta (Goddess of Love).

Julukan ini muncul karena aura kuat, ekspresi wajah menawan, dan gaya busana yang terlihat elegan dan romantis, cocok dengan tema cinta pada perayaan Hari Valentine. Lisa tampil dengan rambut putih platinum, gaun putih berhiaskan bulu, sayap malaikat, dan busur serta anak panah.

LISA bp

(Foto: IG Lisa BLACKPINK)  

Konsep yang diusung sepenuhnya terinspirasi oleh Cupid. Riasan wajah Lisa mempertegas wajahnya yang tajam dan tampak bak boneka.

Sementara busana yang dikenakan menonjolkan fisik Lisa dengan kaki jenjang, pinggang ramping, dan bahu yang elegan. Beberapa netizen menyebut bahwa ekspresi Lisa dalam foto-foto tersebut memberikan nuansa cinta dan kelembutan, namun tetap mempertahankan sisi kuat dan mandiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201641//valentine-XAPZ_large.jpg
Ide Hadiah Valentine yang Cocok Sesuai Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201612//jenie-BXI7_large.jpg
Jennie BLACKPINK Beli Gedung Rp230 Miliar Dibayar Tunai, Bikin Heboh Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201595//valentine-lFdJ_large.jpg
6 Negara yang Melarang Perayaan Valentine, Ada Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201568//kencan-xCqw_large.jpg
4 Ide Kencan Romantis untuk Valentine yang Tak Terlupakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/598/3201552//vision-MI3f_large.jpg
Febru-Ready for Love, 5 Series VISION+ yang Wajib Masuk Watchlist!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201533//film-aWZs_large.jpg
5 Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement