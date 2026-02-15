Potret Lisa BLACKPINK Jadi Dewi Cinta di Hari Valentine, Seksi Menggoda

JAKARTA - Lisa BLAKCPINK kembali mencuri perhatiam publik di Hari Valentine tahun ini. Dalam unggahan terbarunya di Instagram lalalisa_m, member BLAKCPINK itu berpose anggun dengan tampilan bak Dewi Cinta (Goddess of Love).

Julukan ini muncul karena aura kuat, ekspresi wajah menawan, dan gaya busana yang terlihat elegan dan romantis, cocok dengan tema cinta pada perayaan Hari Valentine. Lisa tampil dengan rambut putih platinum, gaun putih berhiaskan bulu, sayap malaikat, dan busur serta anak panah.

(Foto: IG Lisa BLACKPINK)

Konsep yang diusung sepenuhnya terinspirasi oleh Cupid. Riasan wajah Lisa mempertegas wajahnya yang tajam dan tampak bak boneka.

Sementara busana yang dikenakan menonjolkan fisik Lisa dengan kaki jenjang, pinggang ramping, dan bahu yang elegan. Beberapa netizen menyebut bahwa ekspresi Lisa dalam foto-foto tersebut memberikan nuansa cinta dan kelembutan, namun tetap mempertahankan sisi kuat dan mandiri.