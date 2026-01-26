Adik Lula Lahfah, Shaquille: Kenapa Cepet-Cepet Amat?

JAKARTA - Kepergian selebgram Lula Lahfah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Rasa kehilangan itu diungkapkan sang adik, Shaquille, melalui unggahan emosional di media sosial.

Dalam tulisannya, Shaquille menyampaikan kesedihan sekaligus penyesalan karena merasa belum sempat membalas kebaikan sang kakak. Ia mengaku tak menyangka Lula pergi begitu cepat.

“Cantikkuuuuu kenapa cepet-cepet amaat? I thought you were okay… maafin aku,” tulisnya dalam akun instagran Shaquille, Senin (26/1/2026).

Shaquille juga mengenang sosok Lula sebagai kakak yang selalu hadir dan tak pernah lupa mengajaknya pergi jalan-jalan. Dia bahkan sempat berharap suatu hari bisa bergantian membiayai perjalanan mereka bersama.

“Padahal aku pengen gantian bayarin trip kita kalau jalan-jalan tau, since kaka gapernah lupa to take me places,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Shaquille menyebut Lula adalah alasan terbesar dirinya selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup. Ia juga mengaku terharu setelah mendengar cerita dari sahabat-sahabat Lula yang datang melayat.

“Banyak banget temen-temen Ka Lul dateng dan mereka cerita betapa baiknya kamu sebagai sahabat. Itu bikin aku lega buat kamu,” tulis Shaquille.