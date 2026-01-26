Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adik Lula Lahfah, Shaquille: Kenapa Cepet-Cepet Amat? 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |15:11 WIB
Adik Lula Lahfah, Shaquille: Kenapa Cepet-Cepet Amat? 
Adik Lula Lahfah, Shaquille: Kenapa Cepet-Cepet Amat? (Foto: Dok IG Shaquillesp)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian selebgram Lula Lahfah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Rasa kehilangan itu diungkapkan sang adik, Shaquille, melalui unggahan emosional di media sosial.

Dalam tulisannya, Shaquille menyampaikan kesedihan sekaligus penyesalan karena merasa belum sempat membalas kebaikan sang kakak. Ia mengaku tak menyangka Lula pergi begitu cepat.

“Cantikkuuuuu kenapa cepet-cepet amaat? I thought you were okay… maafin aku,” tulisnya dalam akun instagran Shaquille, Senin (26/1/2026). 

Shaquille juga mengenang sosok Lula sebagai kakak yang selalu hadir dan tak pernah lupa mengajaknya pergi jalan-jalan. Dia bahkan sempat berharap suatu hari bisa bergantian membiayai perjalanan mereka bersama.

“Padahal aku pengen gantian bayarin trip kita kalau jalan-jalan tau, since kaka gapernah lupa to take me places,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Shaquille menyebut Lula adalah alasan terbesar dirinya selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup. Ia juga mengaku terharu setelah mendengar cerita dari sahabat-sahabat Lula yang datang melayat.

“Banyak banget temen-temen Ka Lul dateng dan mereka cerita betapa baiknya kamu sebagai sahabat. Itu bikin aku lega buat kamu,” tulis Shaquille.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/33/3197642//manajer_lula_lahfah_adita_tiba_di_polda_metro_jaya-GiOZ_large.JPG
Manajer Almarhumah Lula Lahfah Penuhi Panggil Polres Jaksel: Doakan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/33/3197640//lula_lahfah-uny3_large.jpg
Kronologi Ditemukannya Jasad Lula Lahfah, ART Sempat Dengar Teriakan Kesakitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197550//sakit_gerd-NPAQ_large.jpg
Makanan Pemicu GERD yang Wajib Dihindari Penderita Asam Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197517//lula_lahfah-xNRn_large.jpg
Polisi Periksa Sejumlah Pihak Terkait Kematian Lula Lahfah, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197514//sakit_isk-60Fr_large.jpg
Kapan Penderita ISK Harus ke Dokter? Ini 6 Tandanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197515//lula_lahfah-erjQ_large.JPG
Soal Kematian Lula Lahfah, Polisi: Jangan Sebar Foto dan Asumsi Liar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement