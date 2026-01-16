Jumlah Pengunjung Ragunan Diprediksi Tembus 70.000 Orang di Long Weekend Isra Miraj

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |14:24 WIB
Jumlah Pengunjung Ragunan Diprediksi Tembus 70.000 Orang di Long Weekend Isra Miraj
Jumlah Pengunjung Ragunan Diprediksi Tembus 70.000 Orang di Long Weekend Isra Miraj (Foto: Okezone)
JAKARTA – Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengakui adanya peningkatan jumlah pengunjung pada momen long weekend Isra Mikraj yang dimulai pada Jumat (16/1/2026).

Bambang mengatakan peningkatan jumlah pengunjung sudah terlihat sejak pukul 09.00 WIB. Tercatat sebanyak 3.000 orang mendatangi Ragunan pada pagi hari.

“Untuk pagi ini pengunjung sudah mencapai lebih dari 3.000, ini masih pagi jam 09.00 WIB. Biasanya kalau Jumat ramainya setelah salat Jumat, selepas jam 13.00 WIB,” kata Wahyudi Bambang di kantornya, Jumat (16/1/2026).

“Hari biasa kisaran 500 sampai 1.000 orang, tapi ini kan long weekend, pagi ini sudah 3.000 pengunjung,” sambungnya.

Adapun untuk hari ini, Bambang memprediksi jumlah pengunjung akan mengalami lonjakan hingga 15.000 sampai 20.000 orang.

“Karena melihat data awal pagi ini masih landai, kemungkinan sampai jam operasional selesai diperkirakan 15.000 sampai 20.000,” ujarnya.

Selain prediksi harian, Bambang juga memperkirakan total pengunjung Taman Margasatwa Ragunan selama long weekend hingga Minggu, 18 Januari 2026, dapat mencapai 70.000 wisatawan.

