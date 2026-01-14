Nestle Tarik Produk Susu Formula Bayi Secara Global karena Mengandung Zat Beracun

JAKARTA - Nestle secara global menarik sejumlah produk susu formula bayi. Penarikan ini bahwa produk tersebut mengandung zat racun toxin, yang dapat menyebabkan keracunan makanan.

Perusahaan raksasa makanan dan minuman itu mengatakan bahwa sejumlah nomor produksi tertentu dari susu formula bayi dan susu formula lanjutannya tidak aman untuk diberikan kepada bayi.

(Produk Nestle. Foto: BBC)

"Produk-produk tersebut dijual di seluruh dunia, dan berpotensi mengandung cereulide, yang dapat memicu mual dan muntah jika dikonsumsi," demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (14/1/2026).

Nestle mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang dikonfirmasi mengenai penyakit yang timbul setelah mengonsumsi Nestle. Namun, menarik kembali produk tersebut "sebagai tindakan pencegahan".