Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nestle Tarik Produk Susu Formula Bayi Secara Global karena Mengandung Zat Beracun

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |15:17 WIB
Nestle Tarik Produk Susu Formula Bayi Secara Global karena Mengandung Zat Beracun
Nestle Tarik Produk Susu Formula Bayi Secara Global karena Mengandung Zat Beracun. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nestle secara global menarik sejumlah produk susu formula bayi. Penarikan ini bahwa produk tersebut mengandung zat racun toxin, yang dapat menyebabkan keracunan makanan.

Perusahaan raksasa makanan dan minuman itu mengatakan bahwa sejumlah nomor produksi tertentu dari susu formula bayi dan susu formula lanjutannya tidak aman untuk diberikan kepada bayi.

nestle sma

(Produk Nestle. Foto: BBC) 

"Produk-produk tersebut dijual di seluruh dunia, dan berpotensi mengandung cereulide, yang dapat memicu mual dan muntah jika dikonsumsi," demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (14/1/2026). 

Nestle mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang dikonfirmasi mengenai penyakit yang timbul setelah mengonsumsi Nestle. Namun, menarik kembali produk tersebut "sebagai tindakan pencegahan".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nestle susu susu sapi susu formula
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/482/3195397//susu-0kij_large.jpg
BPOM Minta Nestlé Tarik Produk Susu Formula S-26 Promil Gold pHPro 1 dari Pasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/298/3195381//dot_susu-oGjl_large.jpg
Susu Formula Bayi Nestle Mengandung Racun Cereulide, Apa Itu?  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/298/3195373//susu_formula-k6yi_large.jpg
Tarik Susu Formula Bayi Secara Global, Nestle: Kami Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191405//menkop-sxV0_large.jpg
Menkop Dukung KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT dan Masuk MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/482/3191296//air_putih_vs_susu-ZCUO_large.jpg
Air Putih vs Susu, Mana yang Lebih Menghidrasi Tubuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190005//susu-5q2W_large.jpg
80% Kebutuhan Susu Nasional Masih Impor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement