HOME WOMEN FOOD

Susu Formula Bayi Nestle Mengandung Racun Cereulide, Apa Itu?  

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |16:21 WIB
Susu Formula Bayi Nestle Mengandung Racun Cereulide, Apa Itu?  
Susu Formula Bayi Nestle Mengandung Racun Cereulide, Apa Itu? (Foto : Freepik)
JAKARTA - Nestle produsen susu formula bayi secara mengejutkan publik, setelah menarik semua produk secara global. Susu formula Nestle dinyatakan mengandung Cereulide, apa itu? 

Cereulide adalah racun yang diproduksi oleh beberapa strain bakteri Bacillus cereus yang dapat menyebabkan gejala keracunan makanan. Bakteri Bacillus cereus ini dapat berkembang dengan cepat. 
"Dampak yang ditumbulkan meliputi muntah dan kram perut," demikian seperti dikutip Rabu (14/1/2025). 

nestle sma

(Foto : Freepik) 

Badan Standar Makanan (FSA) memperingatkan bahwa zat tersebut kemungkinan besar tidak akan dinonaktifkan atau dihancurkan oleh proses memasak, penggunaan air mendidih, atau saat membuat susu formula bayi.

 


