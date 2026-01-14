Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tarik Susu Formula Bayi Secara Global, Nestle: Kami Minta Maaf

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |16:02 WIB
Tarik Susu Formula Bayi Secara Global, Nestle: Kami Minta Maaf
Tarik Susu Formula Bayi Secara Global, Nestle: Kami Minta Maaf. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Secara mengejutkan Nestle menarik seluruh susu formulanya secara global. Nestle pun meminta maaf kepada seluruh orangtua. 

"Kami dengan tulus meminta maaf atas segala kekhawatiran atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada orangtua, pengasuh, dan pelanggan," demikian pernyataan Nestle seperti dikutip dari BBC, Rabu (14/1/2026). 

nestle sma

(Foto: BBC)

Nestle secara global menarik sejumlah produk susu formula bayi. Penarikan ini bahwa produk tersebut mengandung zat racun toxin, yang dapat menyebabkan keracunan makanan.

Perusahaan raksasa makanan dan minuman itu mengatakan bahwa sejumlah nomor produksi tertentu dari susu formula bayi dan susu formula lanjutannya tidak aman untuk diberikan kepada bayi.

 

