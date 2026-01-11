Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jangan Salah Beli Tas, Ini Model yang Akan Tren di Tahun 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |19:04 WIB
JAKARTA - Awal tahun biasanya diwarnai dengan munculnya berbagai tren di dunia kecantikan maupun fesyen untuk satu tahun ke depan. Salah satunya adalah tas, yang menjadi salah satu elemen kunci dalam menunjang penampilan wanita.

Tas kini bukan sekadar aksesori, melainkan perpaduan antara estetika dan fungsi. Pada tahun 2026, tren tas dinilai akan mengalami perubahan dengan memadukan inovasi desain dan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari.

Berikut enam gaya tas yang diprediksi akan menjadi tren di tahun 2026, seperti dikutip theeverygril, Senin (12/1/2026). 

1. Tas Besar untuk Dipakai Sehari-hari
Setelah bertahun-tahun didominasi tas mini, tahun 2026 menandai kembalinya popularitas tas berukuran besar. Tas jenis ini tidak hanya digunakan untuk acara khusus, tetapi juga dirancang untuk menampung berbagai kebutuhan harian, mulai dari botol minum, laptop, hingga pakaian olahraga.

Model seperti tote besar dan carryall berbahan kulit lentur mencerminkan gaya throw-and-go yang mengutamakan gaya dan fungsi secara bersamaan.

2. Tas Klasik yang Diperbarui
Tas-tas klasik dari era sebelumnya kini kembali mendapatkan momentum. Desainer dan rumah mode mulai menghidupkan kembali siluet awal 2000-an yang pernah populer, mulai dari satchel elegan hingga tote bergaya retro, namun dengan sentuhan modern.

3. Tas dengan Rantai dan Detail Logam
Rantai sebagai elemen desain tas kembali menjadi sorotan pada 2026. Detail logam ini tidak hanya memperkuat estetika tas, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri, karena sering memberikan kontras elegan pada material kulit klasik atau desain yang lebih sederhana.

 

Halaman:
1 2
      
