Rekomendasi Berat Tas Sekolah Anak Agar Tak Bungkuk, Ini Daftarnya Berdasarkan Usia

Rekomendasi Berat Tas Sekolah Anak Agar Tak Bungkuk, Ini Daftarnya Berdasarkan Usia. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Tas sekolah yang terlalu berat kerap dianggap hal biasa. Ternyata sebuah riset mengungkapkan rekomendasi berat tas sekolah anak agar tak bungkuk berdasarkan usia.

Kebiasaan membawa beban berlebih setiap hari dapat berdampak pada postur tubuh anak, mulai dari nyeri punggung, cepat lelah, hingga risiko bungkuk sejak usia dini. Karena itu, penting bagi orangtua untuk memahami batas aman berat tas sekolah sesuai usia dan jenjang pendidikan anak.

Secara umum, para ahli merekomendasikan berat tas sekolah tidak melebihi 10% dari berat badan anak. Aturan ini bertujuan menjaga kesehatan tulang belakang serta mencegah gangguan muskuloskeletal dalam jangka panjang.

Berikut ini rekomendasi berat tas sekolah anak agar tak bungkuk, yang tercantum dalam National Education Policy (NEP) 2020, Minggu (11/1/2026).

1. Preschool/TK (4-7 tahun)

Berat Badan : 10-16 Kg

Rekomendasi Berat Tas : Kurang dari 1 kg

Untuk anak usia prasekolah, tas sebaiknya sangat ringan, tidak lebih dari 1 kilogram. Di usia ini, anak masih dalam tahap perkembangan tulang dan otot, sehingga tas hanya perlu berisi perlengkapan dasar seperti botol minum, bekal, atau pakaian ganti. Fokus utamanya adalah kenyamanan dan keamanan, bukan kapasitas.

2. Kelas 1-2 SD (7-8 tahun):

Berat Badan : 16-22 Kg

Rekomendasi Berat Tas : 1,6-2,3 Kg

Anak mulai membawa buku pelajaran, namun jumlahnya masih terbatas. Orang tua disarankan rutin mengecek isi tas agar tidak ada barang yang tidak diperlukan. Penggunaan tas dengan tali empuk dan dua tali bahu sangat dianjurkan untuk membantu distribusi beban yang seimbang.

3. Kelas 3-5 SD (9-10 tahun)

Berat Badan : 17-25 Kg

Rekomendasi Berat Tas : 1,7-2,8 Kg

Seiring bertambahnya mata pelajaran, beban tas anak biasanya meningkat. Di fase ini, anak perlu mulai diajarkan manajemen barang bawaan, seperti membawa buku sesuai jadwal dan memanfaatkan loker sekolah bila tersedia. Kebiasaan ini penting untuk mencegah tas menjadi terlalu berat.