Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang

JAKARTA - Viral kasus dugaan penipuan oleh vendor pernikahan wedding organizer By Ayu Puspita atau Ayu Puspita Dinanti yang membuat pengantin menangis di hari bahagianya. Bagaimana tidak, makanan yang seharusnya disuguhkan untuk tamu tak ada yang sampai.

Meja prasmanan hingga food stall kosong melompong. Tak ada satu pun makanan yang disajikan oleh WO Ayu Puspita di hari pernikahan Disty dan Akmal.

"Acara pernikahan sahabat aku dirusak sama vendor tidak bertanggung jawab salah satu sahabat SMA aku namanya Disty. Kemarin 6 Desember mereka mengadakan acara bahagia mereka di salah satu venue di Jakbar, acara akad nikah berjalan lancar sampai suatu masalah muncul pada saat resepsi," isi video yang dibagikan akun TikTok Fadillaraini.

Peristiwa ini tentu membuat malu pengantin, orang tua pengantin hingga keluarga. Pengantin bahkan menangis karena harus menelan kekecewaan dan menjadi korban penipuan dari WO Ayu Puspita.

"Masalahnya adalah makanan yang dijanjikan vendor tersebut tidak datang sama sekali dengan alasan yang bertele-tele, aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua pengantin, kedua orang tua dan juga kerabat lainnya. Dengan semua usaha dan jerih payah yang mereka siapkan selama berbulan-bulan tapi semuanya dihancurkan oleh salah satu vendor yang tidak bertanggung jawab. Aku harap dengan adanya video ini tidak ada lagi korban lainnya yang menggunakan vendor tersebut," ucap Dilla.