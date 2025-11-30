5 Makanan Fermentasi yang Baik untuk Kesehatan

JAKARTA - Lima makanan fermentasi yang baik untuk kesehatan. Sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa makanan yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat (BAL) memiliki banyak manfaat bagi tubuh, sehingga layak menjadi bagian dari menu sehari-hari.

Makanan fermentasi yang mengandung BAL kaya akan bakteri probiotik serta senyawa bioaktif yang terbentuk selama proses fermentasi dan pencernaan.

Apa peran bakteri asam laktat?

Bakteri Asam Laktat (BAL) bekerja dengan memecah gula dan pati dalam makanan menjadi asam laktat. Proses ini tidak hanya membuat makanan lebih tahan lama, tetapi juga mengubah rasa dan teksturnya itulah sebabnya teknik fermentasi digunakan sejak ratusan tahun lalu di berbagai belahan dunia.

Kini, penelitian modern menemukan bahwa bakteri probiotik serta produk sampingan fermentasi, seperti peptida bioaktif, vitamin, hingga molekul antimikroba, berkontribusi pada sejumlah manfaat kesehatan. Efek positif tersebut mencakup meningkatkan jumlah bakteri baik di usus, melawan bakteri berbahaya, mendukung sistem imun, menjaga kesehatan tulang, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, hingga memberikan efek anti-diabetes dan anti-kanker.

Berikut lima makanan fermentasi yang baik untuk kesehatan, dilansir dari Yogurt in Nutrition:

1. Yogurt