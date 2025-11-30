Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Fermentasi yang Baik untuk Kesehatan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |19:10 WIB
5 Makanan Fermentasi yang Baik untuk Kesehatan
5 Makanan Fermentasi yang Baik untuk Kesehatan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lima makanan fermentasi yang baik untuk kesehatan. Sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa makanan yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat (BAL) memiliki banyak manfaat bagi tubuh, sehingga layak menjadi bagian dari menu sehari-hari.

Makanan fermentasi yang mengandung BAL kaya akan bakteri probiotik serta senyawa bioaktif yang terbentuk selama proses fermentasi dan pencernaan.

Apa peran bakteri asam laktat?

Bakteri Asam Laktat (BAL) bekerja dengan memecah gula dan pati dalam makanan menjadi asam laktat. Proses ini tidak hanya membuat makanan lebih tahan lama, tetapi juga mengubah rasa dan teksturnya itulah sebabnya teknik fermentasi digunakan sejak ratusan tahun lalu di berbagai belahan dunia.

Kini, penelitian modern menemukan bahwa bakteri probiotik serta produk sampingan fermentasi, seperti peptida bioaktif, vitamin, hingga molekul antimikroba, berkontribusi pada sejumlah manfaat kesehatan. Efek positif tersebut mencakup meningkatkan jumlah bakteri baik di usus, melawan bakteri berbahaya, mendukung sistem imun, menjaga kesehatan tulang, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, hingga memberikan efek anti-diabetes dan anti-kanker.

Berikut lima makanan fermentasi yang baik untuk kesehatan, dilansir dari Yogurt in Nutrition:

1. Yogurt

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/24/298/1955035/5-makanan-ini-justru-lebih-nikmat-setelah-disimpan-dalam-waktu-lama-E9PrVv75P6.jpg
5 Makanan Ini Justru Lebih Nikmat Setelah Disimpan Dalam Waktu Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/26/298/1891840/mengulik-asal-usul-tempoyak-dan-resepnya-untuk-dicoba-6oQqCGfNiK.jpg
Mengulik Asal-usul Tempoyak dan Resepnya untuk Dicoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/26/298/1676977/kalau-di-jepang-ini-3-makanan-khasnya-yang-merupakan-hasil-fermentasi-uwgZh7Sc4Y.jpg
Kalau di Jepang, Ini 3 Makanan Khasnya yang Merupakan Hasil Fermentasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/26/298/1677016/wow-3-kuliner-populer-di-dunia-ini-adalah-hasil-fermentasi-I20u2xeYjK.jpg
Wow, 3 Kuliner Populer di Dunia Ini Adalah Hasil Fermentasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/25/298/1676187/maknyus-ini-3-olahan-fermentasi-khas-indonesia-JeXG9RCJco.jpg
Maknyus, Ini 3 Olahan Fermentasi Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/25/298/1676127/tahukah-anda-3-kuliner-berbahan-susu-ini-dibuat-dengan-proses-fermentasi-sPKotVwlN0.jpg
Tahukah Anda, 3 Kuliner Berbahan Susu Ini Dibuat dengan Proses Fermentasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement