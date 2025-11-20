Eits, Waspadai 6 Minuman Ini yang Ternyata Tinggi Gula!

JAKARTA - Banyak orang mengira bahwa makanan manis seperti donat adalah sumber utama gula tambahan. Tapi siapa sangka, beberapa minuman yang sering kita konsumsi sehari-hari ternyata bisa mengandung lebih banyak gula daripada sebuah donat.

Tanpa disadari, minuman-minuman ini bisa membuat asupan gula harian melonjak hanya dalam satu gelas. Setidaknya ada enam jenis minuman yang sering ditemui sehari-hari dan perlu diwaspadai karena kandungan gulanya cukup tinggi. Berikut ini listnya seperti dikutip EatingWell, Kamis (20/11/2025).

1. Teh Manis Kemasan

Teh manis kemasan menjadi salah satu penyumbang gula terbesar, dengan sekitar 19 gram gula tambahan per 240 ml. Kandungan ini bahkan lebih banyak dibandingkan beberapa camilan manis.

2. Teh Madu Kemasan

Walaupun memakai madu yang dianggap alami, minuman ini tetap bisa mengandung sekitar 18 gram gula tambahan per gelas kecilnya.

3. Minuman Bersoda

Tidak heran jika soda termasuk tinggi gula, yaitu sekitar 15 gram hanya dalam 240 ml.