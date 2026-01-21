Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Minuman Ini Bisa Bantu Mengurangi Stres dan Kecemasan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |18:27 WIB
5 Minuman Ini Bisa Bantu Mengurangi Stres dan Kecemasan
5 Minuman Ini Bisa Bantu Mengurangi Stres dan Kecemasan
A
A
A

JAKARTA - Stres dan kecemasan sering dikeluhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kesibukan. Istirahat yang cukup dan aktivitas fisik dapat membantu tubuh mengurangi stres.

Namun, tak hanya itu, ada beberapa minuman yang juga dapat membantu meredakan stres karena mengandung nutrisi serta senyawa alami yang berperan dalam mendukung sistem saraf. Berikut ini daftar minuman yang dapat membantu mengurangi stres:

1. Smoothies dan Jus Buah & Sayur
Smoothies dan jus dari buah dan sayur dapat membantu mengurangi stres karena kaya akan nutrisi penting. Namun, manfaat ini akan optimal jika minuman tersebut tidak ditambahkan gula berlebih yang justru dapat meningkatkan kecemasan.

2. Minuman Probiotik
Minuman fermentasi seperti yogurt dan kombucha dapat mendukung kesehatan usus. Usus yang sehat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental, termasuk mengatur suasana hati dan mengurangi tingkat stres.

3. Susu Kacang dan Biji-bijian
Susu berbahan dasar kacang atau biji-bijian mengandung nutrisi seperti magnesium dan vitamin D yang berperan dalam membantu tubuh mengelola stres dan kecemasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198180//ilustrasi-XPVS_large.jpg
Cuaca Buruk, Tren Minuman Herbal Berbasis Rempah Mulai Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198052//gerd_dr_aditya-0Urb_large.jpg
Jangan Terkecoh, Ini Cara Membedakan GERD dan Sakit Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197554//kelalawar_buah-zrMc_large.jpg
Waspada Virus Nipah dari Thailand, Gejala Demam Tinggi hingga Peradangan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197550//sakit_gerd-NPAQ_large.jpg
Makanan Pemicu GERD yang Wajib Dihindari Penderita Asam Lambung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement