5 Minuman Ini Bisa Bantu Mengurangi Stres dan Kecemasan

JAKARTA - Stres dan kecemasan sering dikeluhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kesibukan. Istirahat yang cukup dan aktivitas fisik dapat membantu tubuh mengurangi stres.

Namun, tak hanya itu, ada beberapa minuman yang juga dapat membantu meredakan stres karena mengandung nutrisi serta senyawa alami yang berperan dalam mendukung sistem saraf. Berikut ini daftar minuman yang dapat membantu mengurangi stres:

1. Smoothies dan Jus Buah & Sayur

Smoothies dan jus dari buah dan sayur dapat membantu mengurangi stres karena kaya akan nutrisi penting. Namun, manfaat ini akan optimal jika minuman tersebut tidak ditambahkan gula berlebih yang justru dapat meningkatkan kecemasan.

2. Minuman Probiotik

Minuman fermentasi seperti yogurt dan kombucha dapat mendukung kesehatan usus. Usus yang sehat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental, termasuk mengatur suasana hati dan mengurangi tingkat stres.

3. Susu Kacang dan Biji-bijian

Susu berbahan dasar kacang atau biji-bijian mengandung nutrisi seperti magnesium dan vitamin D yang berperan dalam membantu tubuh mengelola stres dan kecemasan.