Resep Es Sarang Burung, Segar Diminun saat Cuaca Panas

JAKARTA - Cuaca di Jabodetabek belakangan sering hujan, namun juga sering terang dan panas. Teriknya matahari tentu tak cuma membakar kulit, tapi membuat tenggorokan kering dan haus.

Di cuaca panas seperti ini, minuman yang menyegarkan tentu jadi pilihan yang tepat. Selain bikin tenggorokan lega, minuman segar juga bisa menambah semangat di cuaca ekstrem ini.

Nah, buat kamu yang ingin berkreasi dan membuat minuman segar, cobalah minuman es sarang burung. Minuman ini memiliki rasa yang nikmat sekaligus bisa melepas dahaga.

Berikut cara membuat es sarang burung dari kanal YouTube, Ade Koerniawan, dirangkum (7/10/2025).

Bahan-bahan:

- 350 ml air

- 7 gr bubuk nutrijel rasa kelapa muda

- 1 sdm gula

- 1 sdm selasih + 2-3 sdm air panas

- Es batu

- Nata de coco sesuai selera

- 1/2 buah perasan jeruk lemon

- 10 sdm sirup melon

- 100 ml air