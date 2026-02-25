Pesan Minuman Manis di Thailand Kini Otomatis Less Sugar, Jadi Tren di Asia Tenggara?

Pesan Minuman Manis di Thailand Kini Otomatis Less Sugar, Jadi Tren di Asia Tenggara? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Selain terkenal dengan tempat wisata dan budayanya, Thailand juga dikenal dengan kulinernya yang khas. Salah satunya adalah Thai tea khas Thailand yang biasanya menjadi incaran para pelancong yang berlibur ke Negeri Gajah Putih tersebut.

Namun jangan kaget jika sekarang rasa manis pada kopi atau Thai tea di Thailand berkurang. Pasalnya, pemerintah Thailand resmi mengubah standar kadar gula dalam minuman kemasan dan gerai populer.

Kini, kadar manis normal atau “normal sweet” berarti 50 persen lebih sedikit gula dibanding sebelumnya. Kebijakan ini mulai diberlakukan sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menekan konsumsi gula berlebih.

Diketahui, selama ini minuman manis di Thailand memang dikenal cukup intens. Baik itu iced coffee, Thai milk tea, hingga minuman cokelat dingin.

Namun dengan aturan baru, kadar gula dalam satu gelas standar kini dipangkas setengahnya. Sebagai gambaran, minuman kopi es ukuran sekitar 473 ml yang sebelumnya mengandung lebih dari tujuh sendok teh gula, kini hanya sekitar tiga hingga empat sendok teh.