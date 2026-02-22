Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Minuman Ini Bisa Bantu Tubuh Terhidrasi Selama Puasa Ramadan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |20:01 WIB
5 Minuman Ini Bisa Bantu Tubuh Terhidrasi Selama Puasa Ramadan
5 Minuman Ini Bisa Bantu Tubuh Terhidrasi Selama Puasa Ramadan. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Salah satu tantangan terbesar saat menjalankan puasa Ramadan adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi meskipun tidak boleh minum cairan dari fajar hingga senja. 

Ketika waktu berbuka tiba, pilihan minuman yang dikonsumsi bisa sangat berpengaruh terhadap seberapa cepat tubuh mendapat kembali cairan yang hilang sepanjang hari. 

Hidrasi yang baik bukan hanya membuat haus hilang, tetapi memastikan fungsi tubuh berjalan lancar mulai dari suhu tubuh, sirkulasi darah, hingga kesehatan pencernaan. 

Untuk itu, berikut sejumlah minuman selain air putih yang dapat membantu menjaga hidrasi secara efektif sepanjang bulan Ramadhan, seperti dikutip dari verywellhealth, Minggu (22/2/2026). 

1. Air Kelapa 

Air kelapa sering disebut sebagai “minuman alami untuk hidrasi” karena kaya akan elektrolit seperti kalium dan mineral penting lainnya. Selain menyegarkan saat berbuka puasa, air kelapa dapat membantu tubuh menyeimbangkan kadar cairan setelah berjam-jam tanpa minum.  

2. Air Berkarbonasi 

Bagi yang bosan dengan air putih, air berkarbonasi bisa jadi alternatif. Meskipun penuh gelembung, minuman ini tetap memberikan jumlah cairan yang sama efektifnya dengan air biasa dalam mengembalikan hidrasi tubuh, selama tidak mengandung gula atau pemanis tambahan.  

 

