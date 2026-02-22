Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jangan Salah Pilih, Ini Tips Memilih Kurma untuk Buka Puasa 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |16:07 WIB
JAKARTA - Belakangan ini kurma Medhook ramai diperbincangkan. Pasalnya, kurma hasil produksi Israel tersebut ganti kemasan dan diedarkan di pasaran.

Seperti diketahui, beberapa organisasi seperti Palestine Solidarity Campaign, Islamic Human Rights Commission, dan American Muslims for Palestine mendorong konsumen untuk memeriksa label negara asal pada kemasan kurma, dan menghindari produk yang mencantumkan “Product of Israel” atau nama eksportir Israel. 

Untuk konsumen yang ingin lebih bijak dalam membeli kurma terutama selama bulan Ramadhan, ada beberapa tips yang bisa diterapkan sebagai berikut, seperti dikutip dari ethicalconsumer.org, Minggu (22/2/2026). 

1. Periksa label negara asal
2. Cari brand yang sudah terverifikasi
3. Tanyakan ke pedagang baik di toko lokal, agen atau eceran.
4. Hindari produk dari label yang tidak mencantumkan produsen atau negara asal jelas.  

Seperti diketahui, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto, mewanti-wanti kepada umat Islam untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. MUI juga melarang membeli produk kurma Israel.

 

Halaman:
1 2
      
