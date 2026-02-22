Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Buka Puasa Khas Minang dari Dendeng Batoko hingga Bubur Kampiun di Jalan Kramat Senen

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |14:02 WIB
Buka Puasa Khas Minang dari Dendeng Batoko hingga Bubur Kampiun di Jalan Kramat Senen
Berburu Takjil Khas Minang dari Dendeng Batoko hingga Bubur Kampiun di Jalan Kramat Senen Jakarta. (Foto: Niko Prayoga/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Jalan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, kembali menjadi magnet bagi warga Ibu Kota menjelang waktu berbuka puasa. Banyak warga sengaja datang ke sini untuk berburu takjil khas Minang yang siap memanjakan lidah setelah seharian berpuasa.

Wangi rempah yang menyeruak dari deretan gerai nasi kapau seolah menjadi penunjuk arah bagi para pemburu kuliner Minang. Warga bahkan rela mengantre demi mendapatkan menu berbuka di setiap gerai.

Sepanjang jalan ini, tersedia beragam makanan khas Minang yang bisa dipilih sebagai menu buka puasa, seperti telur ikan, udang hijau, dendeng batokok lado merah, tambusu, kikil, dan tunjang. 

Berburu Takjil Khas Minang dari Dendeng Batoko hingga Bubur Kampiun di Jalan Kramat Senen Jakarta

(Foto: Niko Prayoga/IMG)

Tak hanya makanan berat, tersedia pula kudapan seperti lemang tapai dan bubur kampiun.

“Di sini jual berbagai menu khas Minang, seperti telur ikan, udang hijau, dendeng batokok lado merah, ada tambusu favorit, juga kikil dan tunjang,” kata Rohim, salah satu karyawan gerai nasi kapau saat diwawancarai di lokasi, dikutip Minggu (22/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/298/3203004//kurma_hasil_petani_palestina-Iebo_large.jpg
Ini 5 Merek Kurma Hasil Petani Palestina yang Dikenal Tekstur Lembut dan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/298/3202974//masjid_cokelat-XaOI_large.jpg
Semarak Ramadan, Ada Miniatur Masjid Omar Ibn Al-Khattab Berbahan 100 Kg Cokelat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/482/3202373//sambal-UoQ6_large.jpg
Hobi Makan Pedas? Begini Cara Aman Menikmatinya di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/298/3202942//gorengan-OlKh_large.jpg
Kenapa Buka Puasa di Indonesia Identik dengan Gorengan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/612/3202934//takjil-T4oK_large.jpg
Deretan Tempat Berburu Takjil Gratis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202944//wali_kota_jakarta_pusat_arifin-cwF5_large.jpg
Wali Kota Jakpus Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Pasar Senen hingga Tanah Abang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement