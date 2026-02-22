Buka Puasa Khas Minang dari Dendeng Batoko hingga Bubur Kampiun di Jalan Kramat Senen

Berburu Takjil Khas Minang dari Dendeng Batoko hingga Bubur Kampiun di Jalan Kramat Senen Jakarta. (Foto: Niko Prayoga/IMG)

JAKARTA - Kawasan Jalan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, kembali menjadi magnet bagi warga Ibu Kota menjelang waktu berbuka puasa. Banyak warga sengaja datang ke sini untuk berburu takjil khas Minang yang siap memanjakan lidah setelah seharian berpuasa.

Wangi rempah yang menyeruak dari deretan gerai nasi kapau seolah menjadi penunjuk arah bagi para pemburu kuliner Minang. Warga bahkan rela mengantre demi mendapatkan menu berbuka di setiap gerai.

Sepanjang jalan ini, tersedia beragam makanan khas Minang yang bisa dipilih sebagai menu buka puasa, seperti telur ikan, udang hijau, dendeng batokok lado merah, tambusu, kikil, dan tunjang.

(Foto: Niko Prayoga/IMG)

Tak hanya makanan berat, tersedia pula kudapan seperti lemang tapai dan bubur kampiun.

“Di sini jual berbagai menu khas Minang, seperti telur ikan, udang hijau, dendeng batokok lado merah, ada tambusu favorit, juga kikil dan tunjang,” kata Rohim, salah satu karyawan gerai nasi kapau saat diwawancarai di lokasi, dikutip Minggu (22/2/2026).