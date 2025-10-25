Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |12:15 WIB
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia kembali sering diguyur hujan. Di tengah udara dingin ini, santapan yang lezat dan berkuah akan sangat cocok dinikmati.

Bila bosan dengan aneka sup ataupun mi, Anda patut mencoba menu sukiyaki. Ya, ini merupakan sajian kuliner berkuah khas Jepang yang nikmat bila disantap saat hujan.

Tak hanya berisi sayuran, sukiyaki juga terkenal dengan isian daging slice yang lezat. Dipadukan dengan kuah yang gurih dan kaya bumbu membuat sukiyaki menjadi hidangan yang tepat untuk menghangatkan tubuh.

Jangan khawatir, membuat sukiyaki pun cukup mudah dan simple sehingga bisa dibuat kapan saja saat di rumah.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat sukiyaki yang cocok disantap saat hujan? Yuk simak resepnya dilansir Instagram @michelalex, Sabtu (25/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197526//bahagia-IGLb_large.jpg
Musim Hujan Bikin Malas? Ini Tips Psikolog untuk Jaga Mood dan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/612/3197523//sedih_sat_hujan-8Qrl_large.jpg
Sering Merasa Sedih dan Malas Saat Hujan? Ternyata Ini Penjelasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196940//atab-T17Q_large.jpg
5 Cara Efektif Mencegah Kebocoran Atap Rumah di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/298/3197040//sakit-jqdg_large.jpg
Buah yang Harus Dimakan saat Badan Mulai Enggak Fit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/482/3197015//gula-Sb6R_large.jpg
Daftar Makanan dan Minuman yang Bisa Merusak Usus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/482/3196910//flu-Y5zG_large.jpg
Tangkis Penyakit Langganan di Musim Hujan, Ini Anjuran Kemenkes 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement