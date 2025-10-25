Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia kembali sering diguyur hujan. Di tengah udara dingin ini, santapan yang lezat dan berkuah akan sangat cocok dinikmati.

Bila bosan dengan aneka sup ataupun mi, Anda patut mencoba menu sukiyaki. Ya, ini merupakan sajian kuliner berkuah khas Jepang yang nikmat bila disantap saat hujan.

Tak hanya berisi sayuran, sukiyaki juga terkenal dengan isian daging slice yang lezat. Dipadukan dengan kuah yang gurih dan kaya bumbu membuat sukiyaki menjadi hidangan yang tepat untuk menghangatkan tubuh.

Jangan khawatir, membuat sukiyaki pun cukup mudah dan simple sehingga bisa dibuat kapan saja saat di rumah.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat sukiyaki yang cocok disantap saat hujan? Yuk simak resepnya dilansir Instagram @michelalex, Sabtu (25/10/2025).