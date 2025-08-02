10 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Mata!

JAKARTA - Mata adalah jendela dunia, kalimat ini bukan sekadar ungkapan puitis, tapi fakta. Melalui mata, kita bisa bekerja, belajar, menikmati keindahan, dan menjalani hidup dengan maksimal.

Sayangnya, banyak dari kita yang tidak sadar sedang merusak kesehatan mata sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Melansir laman Kemenkes, berikut adalah 10 kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak mata:

1. Menatap layar gadget terlalu lama.

Dalam dunia digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas dilakukan di depan layar, dari bekerja, belajar, sampai hiburan. Tanpa disadari, kita bisa menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di depan layar. Ini menyebabkan mata kering, tegang, dan buram, kondisi yang dikenal sebagai digital eye strain.

2. Membaca di tempat dengan pencahayaan buruk

Ini termasuk kebiasaan yang merusak mata. Saat cahaya terlalu redup atau terlalu silau, otot mata harus bekerja lebih keras untuk fokus, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan kelelahan dan menurunnya kemampuan penglihatan.

3. Mengucek mata

Banyak orang melakukannya saat mata terasa gatal atau lelah. Padahal, tangan kita penuh dengan kuman dan bakteri. Mengucek mata terlalu keras bisa merusak permukaan kornea dan meningkatkan risiko infeksi serius.

4. Kurang tidur

Kurang tidur juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mata. Saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, mata menjadi merah, kering, dan bisa membengkak. Dalam jangka panjang, kurang tidur dapat mempercepat proses penuaan pada mata dan menurunkan kualitas penglihatan.

5. Tidak membersihkan makeup mata sebelum tidur.

Sisa maskara atau eyeliner dapat menyumbat kelenjar di kelopak mata dan menyebabkan iritasi atau infeksi seperti blefaritis.