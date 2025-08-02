Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Mata!

Sayyidina Raka Rafsanjani , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |18:07 WIB
10 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Mata!
10 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Mata (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mata adalah jendela dunia, kalimat ini bukan sekadar ungkapan puitis, tapi fakta. Melalui mata, kita bisa bekerja, belajar, menikmati keindahan, dan menjalani hidup dengan maksimal.

Sayangnya, banyak dari kita yang tidak sadar sedang merusak kesehatan mata sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Melansir laman Kemenkes, berikut adalah 10 kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak mata:

1. Menatap layar gadget terlalu lama.

Dalam dunia digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas dilakukan di depan layar, dari bekerja, belajar, sampai hiburan. Tanpa disadari, kita bisa menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di depan layar. Ini menyebabkan mata kering, tegang, dan buram, kondisi yang dikenal sebagai digital eye strain.

Main Hp

2. Membaca di tempat dengan pencahayaan buruk 

Ini termasuk kebiasaan yang merusak mata. Saat cahaya terlalu redup atau terlalu silau, otot mata harus bekerja lebih keras untuk fokus, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan kelelahan dan menurunnya kemampuan penglihatan.

3. Mengucek mata

Banyak orang melakukannya saat mata terasa gatal atau lelah. Padahal, tangan kita penuh dengan kuman dan bakteri. Mengucek mata terlalu keras bisa merusak permukaan kornea dan meningkatkan risiko infeksi serius.

4. Kurang tidur 

Kurang tidur juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mata. Saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, mata menjadi merah, kering, dan bisa membengkak. Dalam jangka panjang, kurang tidur dapat mempercepat proses penuaan pada mata dan menurunkan kualitas penglihatan.

5. Tidak membersihkan makeup mata sebelum tidur. 

Sisa maskara atau eyeliner dapat menyumbat kelenjar di kelopak mata dan menyebabkan iritasi atau infeksi seperti blefaritis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement