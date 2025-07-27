Viral Orang Terkaya di Bumi Jualan Burger dan Hotdog, Ini Penampakannya

Viral Orang Terkaya di Bumi Jualan Burger dan Hotdog, Ini Penampakannya (Foto: Tesla)

ORANG terkaya di bumi Elon Musk kini membuka usaha di bidang kuliner yakni burger dan hotdog. Elon yang dikenal sebagai CEO Tesla dan SpaceX saat ini masih menyandang gelar orang terkaya di dunia menurut Forbes, dengan kekayaan mencapai 414,9 miliar dolar atau sekitar Rp6.759 triliun (kurs Rp16.293 per dolar).

Kekayaan fantastis ini menunjukkan kekuatan finansialnya dalam memperluas kerajaan bisnis ke berbagai sektor, termasuk kini merambah industri kuliner.

Tesla Diner hadir dengan konsep retro futuristik yang memadukan pengalaman makanan klasik Amerika Serikat dengan teknologi modern. Restoran ini tidak hanya menyajikan menu seperti burger Tesla, hot dog seharga USD13 dolar (sekitar Rp211.809) dan kentang goreng yang dimasak dengan lemak sapi seharga USD4 (sekitar Rp65.172), tetapi juga dilengkapi dengan layar film, delapan puluh stasiun pengisian Tesla, serta layanan robot Optimus yang menyajikan popcorn kepada pelanggan.

Beberapa menu disajikan dalam kemasan berbentuk Cybertruck, termasuk tuna melt dan pai apel yang menarik perhatian pengunjung meski harus mengantre hingga sembilan puluh menit.

Strategi Baru Tesla

Melansir dari Fortune, langkah Elon Musk ini disebut sebagai bagian dari strategi membangun merek Tesla secara menyeluruh. Menurut analis Dan Ives dari Wedbush, Tesla Diner adalah upaya pemulihan citra perusahaan di tengah tantangan yang sedang dihadapi.

“Ini semua tentang merek,” ujar Ives. “Tesla tidak sekadar menjual mobil. Mereka membangun merek yang saling terhubung mulai dari rumah, mobil, restoran, hingga kecerdasan buatan.”

Ekspansi Global Tesla Diner

Melalui akun media sosialnya, Elon Musk menyatakan bahwa jika restoran ini sukses, ia berencana membuka Tesla Diner di kota-kota besar dunia serta di lokasi Supercharger yang tersebar di jalur perjalanan jauh. Ia menyebut konsep ini sebagai tempat makanan enak, suasana nyaman, dan hiburan selama dua puluh empat jam setiap hari.