HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Joki Strava yang Bisa Raih Rp300.000 Sekali Lari?

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |14:27 WIB
Apa Itu Joki Strava yang Bisa Raih Rp300.000 Sekali Lari?
Apa Itu Joki Strava yang Bisa Raih Rp300.000 Sekali Lari? (Foto: Freepik)
A
A
A

APA itu joki Strava yang bisa raih Rp300.000 sekali lari? Saat ini, olahraga bukan sekadar aktivitas untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari pencitraan di media sosial.

Belakangan ini, ramai diperbincangkan di media sosial tentang munculnya jasa joki Strava, sebuah layanan unik yang membantu orang lain terlihat aktif berolahraga, meski kenyataannya mereka hanya diam di rumah.

Fenomena ini mencuat setelah video viral seorang anak membagikan kisahnya sebagai joki Strava yang bisa mengantongi hingga Rp300 ribu sekali lari.

Strava

Apa Itu Joki Strava?

Strava adalah aplikasi pelacak olahraga yang populer di kalangan pecinta olahraga lari, bersepeda, hingga jalan kaki. Aplikasi ini mencatat rute, kecepatan, jarak tempuh, dan waktu olahraga, lalu membagikannya ke media sosial. Nama Strava sendiri diambil dari bahasa Swedia yang berarti “berjuang”, sejalan dengan semangat olahraga.

Namun, maraknya unggahan hasil olahraga di Strava kini membuat sebagian orang terjebak dalam FOMO (Fear of Missing Out) olahraga. Tak sedikit yang ingin tampil aktif dan sehat di media sosial, meski kenyataannya tidak benar-benar berolahraga. Dari sinilah jasa joki Strava muncul sebagai solusi instan untuk mengejar “prestasi” virtual.

 

