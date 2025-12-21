Tips Hari Minggu dari Prof Stella, Bermain Games Perspective Taking dari Mana Kreativitas?

JAKARTA - Tips hari Minggu dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Stella Christie untuk orangtua dan dosen. Main games mengulik dari mana kreativitas atau perspective taking. Apa itu?

Prof Stella dan tim riset baru saja mempublikasikan eksperimen yang menanyakan faktor apa yang membuat anak kecil pun jadi kreatif. Hasil riset membuktikan bahwa kreativitas datang dari proses sosial, bukan semata dari individu dan Anak bisa kreatif dengan siapapun-baik dengan orangtua ataupun orang lain, bahkan yang tidak terlalu kenal-asal partner bermain mengambil perspective taking. Artinya mendengarkan pemikiran anaknya, sebelum memberikan masukan atau revisi.

"Di lab, kami menggunakan Alternative Usage Test: mengambil barang sehari-hari seperti sendok atau sikat gigi, dan bermain dengan menanyakan kegunaan baru apa dari barang-barang ini," ujarnya, seperti dikutip dari akun Instagram miliknya, Minggu (21/12/2025).

Dia pun mempraktikan dengan Bayu Czech, si buah hati. Jawabannya, kegunaan baru sendok bisa menjadi alat bantu untuk memakai sepatu dan sikat gigi bisa menjadi pembersih wastafel apa bila kotor.

Selain itu, Prof Stella juga memberikan informasi untuk para dosen yang memiliki kebutuhan penerbitan jurnal. "Kami publikasi di Q1 journal Learning & Instruction, dan tidak ada biaya sama sekali untuk publikasi (kecuali ingin open access). Perlu 2 tahun dari riset sampai publikasi," ujarnya.

(Rani Hardjanti)