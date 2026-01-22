Menilik Wisata Ski Aspen Colorado, Tempat Suami Wamen Stella Christie Alami Kecelakaan

JAKARTA - Ski menjadi daya tarik Aspen di Colorado. Namun, di sanalah suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Stella Christie, Bartlomiej Czech (Bartek), mengalami insiden kecelakaan.

Akibat kecelekaan tersebut, Bartek telah menjalani dua operasi besar dan telah dipindahkan ke ruangan ICU untuk mendapat perawatan intensif.

Bartek mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan.

Aspen Mountain, merupakan sebuah gunung induk. Menjulang di atas Aspen dan menjadi pusat kota sebagai desa ski alpine. Ini merupakan gunung pertama yang dikembangkan, yang menjadikan Aspen terkenal sebagai resor ski, dan mungkin yang paling terkenal di antara resor ski Colorado. Umumnya disebut sebagai Ajax, Aspen Mountain tidak memiliki jalur hijau atau jalur untuk pemula.

Dikutip dari aspenchamber, Kamis (22/1/2026), pada musim dingin 2023/2024, area baru dibuka di Aspen Mountain. Area Hero menawarkan tambahan 153 hektare salju segar untuk dijelajahi. Ini menandai penambahan signifikan pertama di gunung tersebut sejak peresmian Gondola Silver Queen pada Desember 1985.

Balapan Ski

Balapan ski pertama di Aspen Mountain digelar pada tahun 1937 dan diselenggarakan oleh The Roaring Fork Winter Sports Club, yang kemudian berganti nama menjadi Aspen Valley Ski & Snowboard Club.