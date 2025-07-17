Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Yapping yang Viral di TikTok

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |16:37 WIB
Ternyata Ini Arti Yapping yang Viral di TikTok
Ternyata Ini Arti Yapping yang Viral di TikTok (Foto: Reuters)
A
A
A

TERNYATA ini arti yapping yang viral di TikTok. Bahasa slang yang sudah lama ada kini menjadi viral karena TikTok. Baru-baru ini, kata yapping sempat populer di platform tersebut dan banyak digunakan oleh pengguna.

"Dalam konteks internet, seseorang yang disebut yapper biasanya adalah orang yang terlalu banyak bicara atau suka membagikan hal-hal secara berlebihan," kata Taylor-Nicole Limas, seorang influencer berusia 27 tahun sekaligus self-proclaimed yapper asal Chicago dilansir dari The New York Times, Kamis (17/7/2025).

"Seseorang yang terus berbicara hanya untuk mengisi kekosongan. Jika suasana menjadi sunyi, mereka tidak berhenti bicara," imbuhnya.

tiktok

Dalam video-video yang tersebar, para pengguna biasanya merekam diri mereka sedang berbicara tentang topik tertentu. Namun, jika mereka disebut sebagai yapper, itu bukanlah sebuah pujian, melainkan merujuk pada orang yang terlalu banyak bicara tanpa arah atau membicarakan hal-hal yang dianggap tidak penting.

Dalam sebuah podcast, pembawa acara ESPN, Tim MacMahon, menggunakan istilah tersebut dalam konteks yang kurang menyenangkan ketika membahas keputusan Dallas Mavericks menukar Grant Williams. “Saya pikir salah satu alasan Grant Williams membuat orang tidak nyaman adalah karena yap, yap, yapping, itu jelas bagian dari dirinya,” ujar MacMahon.

 

Halaman:
1 2
      
