Viral Aksi Emak-Emak WNI Tangkap Copet di Paris, Pelaku Sampai Nyerah Balikin Dompet

VIRAL aksi heroik seorang emak-emak Warga Negara Indonesia (WNI) di Paris baru-baru ini viral di media sosial. Pasalnya, ia berani mengejar dan menangkap sendiri komplotan pencopet yang beraksi di tempat umum.

Aksi ini menjadi sorotan karena keberanian dan tekad sang emak, yang bahkan membuat pelaku akhirnya menyerah dan mengembalikan dompet miliknya.

Kejadian luar biasa ini dibagikan akun @rawis_fam. Dalam unggahan tersebut, diceritakan bahwa perempuan WNI berusia 54 tahun itu awalnya berniat memberikan tempat duduk kepada seorang perempuan muda yang tampak sedang hamil besar.

Namun niat baik tersebut justru berujung petaka, karena perempuan muda yang dibantunya ternyata adalah bagian dari komplotan pencopet.

“Eehh ternyata malah yang ditolong ‘ngembat’ dompet saya,” tulis pemilik cerita.

Tidak tinggal diam, sang emak-emak langsung beraksi. Ia berlari naik turun tangga, bahkan mengejar pelaku hingga ke eskalator layaknya dalam adegan film laga.

Salah satu anggota komplotan yang bertugas mengalihkan perhatian berhasil ditangkap olehnya. Proses interogasi dan penahanan tersebut berlangsung lebih dari satu jam.

Dalam kurun waktu itu, sang emak tidak melepaskan cengkeramannya dari pelaku, hingga akhirnya si pencopet menyerah dan mengaku sebagai bagian dari kelompok pencuri.