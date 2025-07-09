Selamat! Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025

JAKARTA - Audrey Bianca Callista sukses terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 setelah melewati Top 17 dan melaju ke Top 5 di perhelatan final Miss Indonesia 2025.

Pada malam penobatan Miss Indonesia 2025 yang digelar di Studio RCTI+, Audrey Bianca Callista berhasil tampil memukau dan memberikan jawaban dari ketujuh para juri, yaitu Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Peter F Saerang, Oka Antara, Maria Harfanti dan Natasha Mannuela.

Selamat! Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025

Salah satunya, Audrey Bianca Callista memberikan jawaban memuaskan atas pertanyaan yang diajukan oleh ketua dewan juri dan Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo saat babak Top 5.

"Pertanyaannya adalah, sebagai Miss Indonesia, bagaimana Anda melihat kontribusi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) terhadap misi Beauty with a Purpose Anda dan dalam menciptakan dampak sosial yang nyata? Mohon jawab dalam waktu 30 detik," tanya Liliana Tanoesoedibjo.

Audrey Bianca Callista pun dengan lugas dan tenang mampu menjawab pertanyaan dewan juri.