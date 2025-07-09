Selamat! Ini Top 6 Miss Indonesia 2025, Siapa yang Akan Melaju ke Babak Selanjutnya?

(Foto: Aldhi/okezone)

JAKARTA - Perhelatan malam grans final Miss Indonesia 2025 terus berlangsung seru dan semakin panas. Setelah mengumumkan Top 15, kini hanya enam finalis yang berhasil melaju ke babak selanjutnya.

Menariknya, pengumuman Top 6 merupakan kejutan untuk para finalis. Awalnya, Robby Purba selaku host hanya mengumumkan daftar nama finalis yang masuk di Top 5.

“Saya baru saja dapat info, pemirsa, karena begitu ketat dan begitu bagus jawaban dari para finalis, kita akan bertemu dengan Top 6 Miss Indonesia 2025!!” teriak Robby Purba.

Sebelum Top 6 diumumkan ke publik, mereka melewati fase QnA yakni para finalis menjawab pertanyaan dari para juri. Jawaban terbaik yang membawa mereka berhasil melaju ke babak selanjutnya.

Pertanyaan yang diajukan para juri beragam, mulai bagaimana meningkatkan SDM yang unggul untuk daya saing, peran publik figur untuk mengatasi penyebaran informasi yang salah, cara memberantas kemiskinan, dan bagaimana menjaga ketahanan lokal di tengah ketidakpastian global.

Ada pula beberapa pertanyaan penting bagaimana perempuan Indonesia bisa membangun legacy di era digital dan AI. Pertanyaan terkait mengapa prinsip Beauty with a Purpose penting bagi para finalis hingga bagaimana memadukan manner, value, dan teknologi sesuai semangat MISS dari Miss Indonesia (Manners, Impressive, Smart & Social).

Penentuan sang juara Miss Indonesia 2025 dinilai oleh dewan juri dengan pembagian 80% bobot penilaian berasal dari fast track dan pre-judging, sementara 20% sisanya akan ditentukan pada malam puncak.