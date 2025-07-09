Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Daftar Top 15 Miss Indonesia 2025, 8 di Antaranya Menang Jalur Fast Track

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |17:27 WIB
JAKARTA - Gelaran acara final penobatan Miss Indonesia 2025 berlangsung semakin hangat dan seru. Disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025), acara digelar sangat meriah.

Total 38 finalis, Miss Indonesia 2025 baru saja mengumumkan daftar top 15 yang akan melaju ke babak selanjutnya. 

Dari 15 finalis yang lolos ke babak selanjutnya, 7 di antaranya menang beberapa kategori fast track.

So, siapa Top 15 Miss Indonesia 2025? Berikut daftarnya, sesuai dengan yang diumumkan oleh Robby Purba dan Amanda Zevannya sebagai pembawa acara grand final Miss Indonesia 2025:

8 daftar finalis pemenang fast frack : 

1. Fast track head to head challenge : Bali - Nyoman Putri Vidya
2. Fast track talent show : Sumatera Utara - Cyndi Patricia Figo
3. Fast track multimedia : Lampung - Beatrix Teana Vanda Hapsari
4. Fast track multimedia : Sumatera Barat - Adalika Baruna Putri
5. Fast track art and photography : DI Yogyakarta - Gendis Hapsari Patricia Sihdinanti
6.Fast track model : DKI Jakarta - Audrey Bianca Callista
7.Fast track sport competition : Papua Pegunungan - Karmen Anastasya Sicilia Ayorbaba
8. Beauty with a purpose : Aceh - Rani Salsabila Efendi

