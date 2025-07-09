So, siapa Top 15 Miss Indonesia 2025? Berikut daftarnya, sesuai dengan yang diumumkan oleh Robby Purba dan Amanda Zevannya sebagai pembawa acara grand final Miss Indonesia 2025:
8 daftar finalis pemenang fast frack :
1. Fast track head to head challenge : Bali - Nyoman Putri Vidya
2. Fast track talent show : Sumatera Utara - Cyndi Patricia Figo
3. Fast track multimedia : Lampung - Beatrix Teana Vanda Hapsari
4. Fast track multimedia : Sumatera Barat - Adalika Baruna Putri
5. Fast track art and photography : DI Yogyakarta - Gendis Hapsari Patricia Sihdinanti
6.Fast track model : DKI Jakarta - Audrey Bianca Callista
7.Fast track sport competition : Papua Pegunungan - Karmen Anastasya Sicilia Ayorbaba
8. Beauty with a purpose : Aceh - Rani Salsabila Efendi