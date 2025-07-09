38 Finalis Buka Pergelaran Final Miss Indonesia 2025 dengan Balutan Busana Elegan

(Foto: Aldhi/Okezone)

JAKARTA - Perhelatan puncak Miss Indonesia 2025 berlangsung meriah. Gelaran bergengsi ini disiarkan langsung dari studio RCTI+, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).

Total 38 finalis Miss Indonesia 2025 masing-masing tampil membuka malam final Miss Indonesia 2025 dengan balutan dress bernuansa warna soft pink, biru, ungu, abu-abu dengan detail glitter nan elegan.

Mereka tampil percaya diri mengenalkan diri masing-masing usai kompak melakukan tarian bersama.

“Inilah ke-38 finalis Miss Indonesia 2025,” teriak Robby Purba, membuka perhelatan final Miss Indonesia 2025, dilanjutkan dengan perkenalan masing-masing finalis.

Dalam acara ini, hadir pula Miss World 2025, Suchata Chuangsri, semakin menambah kemeriahan gelaran malam puncak Miss Indonesia 2025.