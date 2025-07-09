Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025

JAKARTA - Malam puncak Grand Final Miss Indonesia 2025 disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (9/7/2025).

Liliana Tanoesoedibjo selaku Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group antusias menyambut malam penobatan Miss Indonesia 2025.

Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025

Dia mengatakan, 38 finalis dari seluruh Indonesia sudah melewati berbagai pembekalan selama 14 hari masa karantina. "Persiapannya sudah sangat maksimal, karena dalam karantina selama 14 hari itu sudah dikasih pembekalan yang sangat efektif sekali. Pasti maksimal," tutur Liliana Tanoesoedibjo, di Jakarta Rabu (9/7/2025).

Sebagai Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo menjelaskan kategori penilaian yang harus dilalui para finalis. Penilaian itu merujuk pada empat pilar, yakni Manner (tata krama), Impressive (pesona kepribadian), Smart (kecerdasan), dan Social (kepedulian sosial).

Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025

"Juga ada 7 Fast Track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Setelah itu juga ada pre-judging dan judging juga," katanya.

Sebagai informasi, penentuan sang juara Miss Indonesia 2025 dinilai oleh dewan juri dengan pembagian 80% bobot penilaian berasal dari fast track dan pre-judging, sementara 20% sisanya akan ditentukan pada malam puncak.

Dewan Juri terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dan pakar berbagai bidang, antara lain Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Peter F Saerang, Oka Antara, Maria Harfanti dan Natasha Mannuela. Merekalah penentu siapa perempuan terbaik yang layak menerima mahkota Miss Indonesia 2025 dan melangkah ke panggung Miss World sebagai wakil Indonesia yang membanggakan.

(Kemas Irawan Nurrachman)