Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |16:36 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025
Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025
A
A
A

JAKARTA - Malam puncak Grand Final Miss Indonesia 2025 disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (9/7/2025). 

Liliana Tanoesoedibjo selaku Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group antusias menyambut malam penobatan Miss Indonesia 2025. 

Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025
Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025

Dia mengatakan, 38 finalis dari seluruh Indonesia sudah melewati berbagai pembekalan selama 14 hari masa karantina.  "Persiapannya sudah sangat maksimal, karena dalam karantina selama 14 hari itu sudah dikasih pembekalan yang sangat efektif sekali. Pasti maksimal," tutur Liliana Tanoesoedibjo, di Jakarta Rabu (9/7/2025). 

Sebagai Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo menjelaskan kategori penilaian yang harus dilalui para finalis. Penilaian itu merujuk pada empat pilar, yakni Manner (tata krama), Impressive (pesona kepribadian), Smart (kecerdasan), dan Social (kepedulian sosial).

Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025
Liliana Tanoesoedibjo Antusias Sambut Malam Puncak Grand Final Miss Indonesia 2025

"Juga ada 7 Fast Track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Setelah itu juga ada pre-judging dan judging juga," katanya.

Sebagai informasi, penentuan sang juara Miss Indonesia 2025 dinilai oleh dewan juri dengan pembagian 80% bobot penilaian berasal dari fast track dan pre-judging, sementara 20% sisanya akan ditentukan pada malam puncak. 

Dewan Juri terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dan pakar berbagai bidang, antara lain Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Peter F Saerang, Oka Antara, Maria Harfanti dan Natasha Mannuela. Merekalah penentu siapa perempuan terbaik yang layak menerima mahkota Miss Indonesia 2025 dan melangkah ke panggung Miss World sebagai wakil Indonesia yang membanggakan.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement