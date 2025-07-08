Grand Final Miss Indonesia 2025 Penuh Pesona dan Kemegahan, Siapakah yang Akan Menerima Mahkota Selanjutnya?

JAKARTA - Ajang kontes kecantikan paling bergengsi di Tanah Air kembali hadir dalam kemegahan. Grand Final Miss Indonesia 2025 siap digelar dan menjadi malam yang sarat dengan kemilau, elegansi, serta inspirasi.

Sebanyak 38 finalis dari seluruh provinsi di Indonesia, yang masing-masing membawa semangat MISS Manners, Impressive, Smart & Social, telah menjalani proses karantina intensif dan seleksi ketat. Kini, tibalah saatnya satu nama akan dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2025, siap mengemban amanah dan melangkah ke panggung dunia.

Panggung megah dan tata cahaya spektakuler akan menjadi saksi lahirnya ratu kecantikan Indonesia berikutnya. Keistimewaan malam final semakin terasa dengan deretan penampilan dari para bintang ternama seperti Lyodra, sang diva muda bersuara emas yang selalu memukau, Shabrina Leanor yang kini menjadi rising star dengan gaya otentik yang tengah digandrungi serta Mawar de Jongh, artis multitalenta yang akan membawakan karya terbaiknya. Kolaborasi ini diperkuat dengan kehadiran musisi visioner Piche Kota dan produser musik kenamaan Eka Gustiwana, menghadirkan pengalaman audio visual yang megah dan tak terlupakan.

Namun Miss Indonesia bukan sekadar selebrasi kecantikan. Lebih dari itu, ajang ini mengusung filosofi Beauty with a Purpose, yang menjadikan kualitas karakter, kepedulian sosial, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi sebagai tolok ukur utama. Para finalis akan tampil memukau bukan hanya dalam balutan gaun malam dan kostum daerah yang menawan, tetapi juga dalam sesi tanya jawab yang menguji wawasan, empati, dan integritas mereka.

Malam penobatan Miss Indonesia 2025 akan kehadiran tamu istimewa yaitu, 72nd Miss World Opal Suchata dan tentunya Miss World Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, yang akan menyematkan mahkota kebanggaannya ke Miss Indonesia 2025. Tak hanya itu, grand final tahun ini akan dipandu oleh duo host profesional yang dikenal dengan karisma dan ketajaman mereka, Robby Purba dan Amanda Zevannya. Sementara atmosfer kemewahan di area red carpet akan dihidupkan oleh Audrey Vanessa dan Priyanka Putri, dua nama yang tak asing dalam dunia pageant dan entertainment Indonesia.

Penentuan sang juara Miss Indonesia 2025 dinilai oleh dewan juri dengan pembagian 80% bobot penilaian berasal dari fast track dan pre-judging, sementara 20% sisanya akan ditentukan pada malam puncak. Dewan Juri terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dan pakar berbagai bidang antara lain Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Peter F Saerang, Oka Antara, Maria Harfanti dan Natasha Mannuela yang akan menentukan siapa perempuan terbaik yang layak menerima mahkota Miss Indonesia 2025 dan melangkah ke panggung Miss World sebagai wakil Indonesia yang membanggakan.

Lalu, Siapakah yang akan mengenakan mahkota bergengsi itu? Saksikan dan jadilah bagian dari sejarah baru kontes kecantikan dan kebanggaan Indonesia, Grand Final Miss Indonesia 2025, disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Rabu, 9 Juli 2025 pukul 16.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.



(Kemas Irawan Nurrachman)