HOME WOMEN LIFE

Dikha Pacu Jalur, Bocah yang Viral Aura Farming Ingin Joget Bareng Ivan Gunawan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |14:28 WIB
Dikha Pacu Jalur, Bocah yang Viral Aura Farming Ingin Joget Bareng Ivan Gunawan
Dikha Pacu Jalur, Bocah yang Viral Aura Farming Ingin Joget Bareng Ivan Gunawan (Foto: Dokumentasi Pribadi)
A
A
A

BOCAH asal Riau, Rayyan Arkan Dikha, yang viral dengan joget khasnya di atas perahu pacu jalur menyita perhatian warganet. Pembawa joget yang disebut sebagai "aura farming" ini ternyata memiliki keinginan unik.

Tapi siapa sangka, di balik viralnya video itu, Dhika ternyata punya impian sederhana, yakni ingin berjoget bareng Ivan Gunawan.

“Om Ivan, aku mau joget sama Om Ivan,” kata Dhika malu-malu, saat diwawancarai Morning Zone, Senin (7/7/2025).

Seperti diketahui, Pacu Jalur kini tengah viral dan menjadi sorotan netizen dunia. Hal ini bermula dari aksi Dhika yang menari di atas perahu dalam perlombaan tradisional asal Riau. Momen itu membuat warganet global terpana hingga banyak tokoh global yang meniru tarian di atas perahu ini.

pacu jalur

Para pemain dari klub sepakbola, sebut saja Paris St Germain (PSG) bahkan ikut melakukan gerakan tarian Pacu Jalur itu saat momen selebrasi mereka. Tidak hanya itu, Artis Luna Maya hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun ikut joget Pacu Jalur yang diperagakan Dhika.

4 Joget Pacu Jalur yang Viral

Mengenai joget Pacu Jalur yang mendunia, Dhika menjelaskan, bahwa tarian itu tercipta apa adanya tanpa arahan atau koreografer tertentu. Ada empat tarian yang diciptakan dan dimainkan Dhika, pertama gerakan pertama kipas-kipas, gerakan kedua berenang mendayung, gerakan tembakan tentara  dan gerakan putar-putar.

 

Telusuri berita women lainnya
