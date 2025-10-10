Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pertanyaan Rambut Kak Seto Asli atau Palsu, Akhirnya Terungkap!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |12:30 WIB
Pertanyaan Rambut Kak Seto Asli atau Palsu, Akhirnya Terungkap!
Pertanyaan Rambut Kak Seto Asli atau Palsu, Akhirnya Terungkap! (Foto: IG Kak Seto)
JAKARTA – Banyak orang selama ini penasaran, apakah rambut Kak Seto sebenarnya asli atau palsu. Akhirnya, rasa penasaran itu terjawab setelah Kak Seto memotong rambutnya.

Seto Mulyadi, atau yang akrab disapa Kak Seto, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Indonesia. Psikolog senior ini kerap mendampingi berbagai permasalahan anak, terutama melalui perannya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Tak heran jika Kak Seto kerap tampil di hadapan publik dengan penampilan khasnya, rambut hitam legam, tebal, dan berponi. Biasanya, di usia lanjut rambut mulai menipis, namun hal itu tidak berlaku bagi pria berusia 74 tahun ini. Kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan publik: rambut Kak Seto, asli atau palsu?

“Jadi rambut saya asli atau palsu?” ujar Kak Seto melalui akun Instagram @kaksetosahabatanak, dikutip Jumat (10/10/2025).

Pertanyaan itu akhirnya terjawab lewat video yang diunggahnya. Dalam video tersebut, Kak Seto terlihat sedang dicukur rambutnya. Saat rambutnya disisir dari pangkal kepala, tampak jelas bahwa rambut tersebut asli.

“Bersama dengan Mas Andre, ahli potong rambut langganan saya selama 20 tahun terakhir,” kata Kak Seto.

 

