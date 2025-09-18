Segini Harga Fantastis Hermes Picotin, Tas Supermewah yang Jadi Kado Lomba Padel Tasya Farasya

JAKARTA – Segini harga fantastis Hermes Picotin, Tas Supermewah yang jadi kado lomba padel Tasya Farasya. Influencer sekaligus beauty enthusiast Tasya Farasya kembali bikin heboh publik.

Kali ini, ia menghadiahkan tas supermewah Hermes Picotin sebagai kado untuk para juara lomba padel yang ia gelar.

Hermès Picotin sendiri merupakan salah satu koleksi ikonis dari rumah mode asal Prancis. Desainnya simpel, elegan, namun tetap menunjukkan prestise kelas atas sehingga banyak diburu pecinta fesyen dunia.

Melalui akun TikTok pribadinya, @tasyafarasya, sang influencer mengumumkan hadiah mewah tersebut. Ia menyebut juara satu kategori perempuan masing-masing akan mendapatkan Hermes Picotin dengan warna berbeda.

“Juara satu kategori perempuan masing-masing akan mendapatkan Hermes Picotin dengan warna berbeda,” ungkap Tasya.

Adapun dua tas yang dipilih Tasya berwarna Blue Nuit dan Trench, dua pilihan elegan yang jadi favorit fashionista. Tak tanggung-tanggung, Tasya juga memastikan keduanya berstatus BNIB (brand new in box) alias benar-benar baru dan masih tersegel dalam kotak resmi Hermès.

Harga Fantastis

Melansir laman resmi Hermès, koleksi Picotin Lock tersedia dalam tiga ukuran, yakni Picotin 18, Picotin 22, dan Picotin 26. Semakin besar angkanya, semakin besar pula ukuran tas tersebut. Brand mewah ini juga menawarkan dua pilihan hardware, yaitu emas (gold) dan palladium.