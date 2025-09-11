Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Cantik Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025, Jadi Sorotan!

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Kamis, 11 September 2025 |20:49 WIB
6 Potret Cantik Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025, Jadi Sorotan!
Potret Cantik Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025, Jadi Sorotan! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Potret cantik Dian Sastro pakai pin One Piece di TIFF 2025 dan menjadi sorotan. Aktris kenamaan Dian Sastrowardoyo kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, penampilan anggunnya saat menghadiri ajang bergengsi Toronto International Film Festival (TIFF) 2025 sukses jadi sorotan.

Lewat Instagram pribadinya, Dian mengunggah enam potret momen spesial selama berada di TIFF. Salah satu detail yang menarik perhatian adalah pin One Piece yang disematkan di outfit hitam elegan yang dikenakannya. Tak heran, unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar penggemar.

“Mbak Disas cantik banget. Tetap membawa pesan dengan apa yang dipakai, dari bros One Piece. Serta baju warna hitam yang dipakai,” tulis salah satu fans di kolom komentar.

Berikut enam potret Dian Sastro yang jadi sorotan di TIFF 2025:

1. Tampil Anggun

Dian tampil menawan dengan gaun hitam sederhana namun elegan, lengkap dengan riasan natural.

Dian Sastro

2. Pose Gemes

Aktris cantik itu sempat berpose imut di depan kamera, memperlihatkan sisi playful-nya.

Dian Sastro

3. Menuju TIFF 2025

Dian mengabadikan momen saat berjalan menuju venue festival, terlihat percaya diri dan penuh aura bintang.

Dian Sastro

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
