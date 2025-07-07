Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua

Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua, (Foto: Instagram)

JAKARTA – Seorang pengguna TikTok dengan nama akun @lilisswoyyy mengungkapkan kekesalannya usai membeli sepatu di salah satu supermarket modern di Lampung. Dalam video yang diunggah dan dikutip pada Senin (7/7/2025) dan menjadi viral, Lilis mengaku kecewa karena sepatu yang ia beli tidak sesuai.

Pasalnya, ke dua sepatu tersebut memiliki bagian yang sama yakni kanan saja. Tidak hanya itu, ukuran dari sepatu tersebut juga tidak sesuai ada yang berukuran 36 dan satunya lagi ukuran 37.

“Walaupun harganya gak seberapa, tapi mau dipakai bunda, ini mau dipakai,” ujar Lilis sambil menunjukkan sepatu yang ia maksud dalam video tersebut.

Video curhatan Lilis pun viral dan menyedot perhatian netizen. Banyak dari mereka yang ikut geram sekaligus terhibur dengan cara penyampaiannya yang jujur dan lucu.

Tak butuh waktu lama, pihak supermarket modern di Lampung itu langsung menindaklanjuti keluhan tersebut. Mereka mendatangi rumah Lilis dan mengganti sepatunya dengan pasangan yang benar serta ukuran yang sesuai. Tak hanya itu, pihak Lilis juga mendapat hadiah tambahan berupa sebuah tas.