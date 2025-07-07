Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua

Clarisa Adiana , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |12:24 WIB
Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua
Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua, (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pengguna TikTok dengan nama akun @lilisswoyyy mengungkapkan kekesalannya usai membeli sepatu di salah satu supermarket modern di Lampung. Dalam video yang diunggah dan dikutip pada Senin (7/7/2025) dan menjadi viral, Lilis mengaku kecewa karena sepatu yang ia beli tidak sesuai.

Pasalnya, ke dua sepatu tersebut memiliki bagian yang sama yakni kanan saja. Tidak hanya itu, ukuran dari sepatu tersebut juga tidak sesuai ada yang berukuran 36 dan satunya lagi ukuran 37.

Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua
Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua

“Walaupun harganya gak seberapa, tapi mau dipakai bunda, ini mau dipakai,” ujar Lilis sambil menunjukkan sepatu yang ia maksud dalam video tersebut.

Video curhatan Lilis pun viral dan menyedot perhatian netizen. Banyak dari mereka yang ikut geram sekaligus terhibur dengan cara penyampaiannya yang jujur dan lucu.

Tak butuh waktu lama, pihak supermarket modern di Lampung itu langsung menindaklanjuti keluhan tersebut. Mereka mendatangi rumah Lilis dan mengganti sepatunya dengan pasangan yang benar serta ukuran yang sesuai. Tak hanya itu, pihak Lilis juga mendapat hadiah tambahan berupa sebuah tas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement