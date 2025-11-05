Viral Emak-Emak Live di Samping Jenazah Suami, Netizen: Ditunggu Livenya di Liang Lahat

JAKARTA - Viral di media sosial aksi seorang ibu-ibu yang malah melakukan siaran langsung di Facebook Pro saat berada di samping jenazah suaminya. Pemilik akun bernama Nelly Bunga itu tampak menjawab pertanyaan beberapa warganet yang bergabung dalam siaran langsungnya.

Ia menceritakan bahwa suaminya meninggal karena sakit. Sebelum meninggal, suami Nelly disebut mengalami sakit di bagian dada.

Dalam siaran langsung itu, Nelly Bunga juga tampak mengenang sosok suaminya yang disebut baik.

“Meninggal suamiku. Baik sekali suamiku ini. Kalau dibilang suami sakit, sakit. Tapi baru hari ini dia meninggal, cuma mengeluh sakit dadanya,” ujar Nelly Bunga di siaran langsung FB Pro sambil menangis.

Siaran langsung itu juga ditonton banyak warganet yang memberikan ucapan belasungkawa. Namun setelah rekaman layar tersebut viral di media sosial, aksi Nelly Bunga justru menuai hujatan.

Seperti yang terlihat di akun Instagram @lambe_turah, warganet ramai berkomentar karena tak habis pikir Nelly masih sempat melakukan siaran langsung saat suaminya meninggal. Ada pula yang menilai bahwa dia lebih takut kehilangan penonton daripada kehilangan sang suami.

“Definisi suami meninggal masih bisa menghasilkan uang,” tulis akun @tegar_f46.