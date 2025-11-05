Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sahroni Ceritakan Kronologi Penjarahan tapi Malah Dihujat Warganet

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |11:05 WIB
Viral Sahroni Ceritakan Kronologi Penjarahan tapi Malah Dihujat Warganet
Viral Sahroni Ceritakan Kronologi Penjarahan tapi Malah Dihujat Warganet (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video Sahroni akhirnya muncul ke publik setelah penjarahan rumahnya beberapa waktu lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @awi.wajo, tampak Sahroni mengenakan kemeja putih berdiri di atas panggung di hadapan banyak orang.

Dia mengatakan momen itu adalah pertama kalinya muncul lagi setelah selama ini menjadi sosok yang dicari-cari masyarakat. Sahroni mengatakan, dia tidak pernah melakukan korupsi, namun rumahnya yang dijarah dianggap masyarakat adalah hasil korupsi pajak uang rakyat.

“Saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak, pasti nunggu sembako juga,” ujar Sahroni.

Dia menilai konteks politik di ruang publik diframe sedemikian rupa sehingga memperkeruh suasana. Sahroni bahkan tak habis pikir dalam penjarahan rumah beberapa anggota DPR, foto keluarga juga ikut diambil.

Detik-Detik Penjarahan

Sahroni juga menceritakan detik-detik penjarahan yang terjadi di rumahnya. Saat itu dia mengaku bersembunyi di plafon kamar mandi dan sempat terjatuh bak adegan di sebuah film.

Pada saat itu Sahroni mengaku sudah berpasrah dengan keadaan bahkan mengaku ikhlas jika harus meninggal dunia hari itu. Dia menyebut hal ini adalah ujian yang menjadi pelajaran bagi dirinya.

Sahroni mengakui bahwa ia menyebut “tolol” seperti yang beredar di media sosial, namun dia menjelaskan bahwa ucapan itu tidak ditujukan pada masyarakat. Menurutnya, framing itu sengaja dibuat oleh pihak yang membencinya hingga anak dan istri Sahroni juga ikut terdampak kebencian masyarakat.

Halaman:
1 2
      
